Un uomo è evaso dal carcere di Poggioreale | a Napoli | calandosi dal muro di recinzione

Caccia all'uomo a Roma : si cerca il detenuto evaso ieri dall'ospedale Pertini : Da 24 ore è Caccia all'uomo a Roma: non è stato ancora rintracciato il detenuto evaso ieri all'ospedale Sandro Pertini dove era stato accompagnato dalla polizia penitenziaria del carcere di Rebibbia per una visita medica. Le forze dell'ordine hanno ripreso le ricerche del fuggitivo questa mattina. ieri per tutto il giorno si sono setacciate le aree verdi dei Monti Tiburtini, Pietralata e Casal Bruciato, e un elicottero si è alzato ...