Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) La partita dell’arbitro Massa L’ex arbitro Lucaè da tempo autore di un blog molto seguito. Analizza e descrive il comportamento degli arbitri, sempre rifacendosi al regolamento. Oggi scrive di Fiorentina-Napoli e dell’arbitraggio di Massa da lui definito “autore di una prestazione molto negativa di Massa, apparso, lontano da una condizione (soprattutto tecnica) accettabile”. Quel che colpisce dello scritto diè il suo andare decisamente controcorrente: per lui non c’è alcuna modifica del regolamento per quel che concerne i tocchi di. Ecco cosa scrive: addentriamoci nella parte più importante dell’episodio: ildi(che diventa undisolo nel momento in cui viene valutato come punibile). E prosegue Questo concetto dovrò probabilmente ripeterlo parecchie volte in questa stagione ma ne ero consapevole fin dall’inizio ...

napolista : Marelli: “Mertens, sì prova tv. Non sono cambiate le regole sul fallo di mano, il tocco di Zielinski è sempre rigor… - carmenbonvil : RT @_ThousandN: Luca Marelli ha esaurito i giga per spiegare perché il gol di Ronaldo su punizione all'inter fosse irregolare, oggi nessun… - robertoparrilla : RT @_ThousandN: Luca Marelli ha esaurito i giga per spiegare perché il gol di Ronaldo su punizione all'inter fosse irregolare, oggi nessun… -