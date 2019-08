Cinque stelle come la Dc? Non scherziamo

Governo - il Pd gioca la carta Fico premier per stanare i Cinquestelle : Dopo le capriole e le ambiguità di Luigi Di Maio, è toccato a Giuseppe Conte scrivere dal G7 di Biarritz la parola fine: «La stagione con Salvini è chiusa, non si...

Vittorio Feltri : "Cinque stelle questuanti senza dignità. Vogliono solo mantenere la poltrona" : Non credo che la crisi di governo appassioni gli italiani, i quali non ne hanno compreso i motivi non perché siano scemi bensì perché i motivi in questione non esistono. Lega e M5S prima delle elezioni del marzo 2018 erano acerrimi nemici, non erano d'accordo su nulla, se bere il caffè liscio o corr

Ora Marattin (Pd) ci dice che i Cinque stelle non sono più “cialtroni” : Roma. Luigi Marattin è stato uno dei contestatori più attivi del governo felpastellato, non risparmiando mai né M5s né Lega. Lo rintracciamo su WhatsApp mentre è in viaggio per Milano e sul treno non prende bene. Quindi ci armiamo di messaggi e di spunte blu. Marattin, il Pd propone “Cinque punti”

Il MoVimento Cinque stelle apre a Pd. Lega rilancia ma la porta sembra chiusa : Il MoVimento M5s apre al dialogo con il Pd: l'assemblea dei parlamentari ha dato, per acclamazione, mandato a Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva, rispettivamente presidenti del gruppo Senato e del gruppo Camera, di trattare con i Dem. La Lega oggi rilancia con Matteo Salvini che ha detto di non "serbare rancore" e elogiato Luigi Di Maio che al governo "ha fatto bene", dicendosi disponibile a un governo dei 'si''. Ma le porte dei 5 Stelle ...

Da 'Mai col Pd' a 'Serve uno sforzo'Crisi - la base Cinque stelle si divide : Tanti, al grido di "mai col Pd", vedono come il fumo negli occhi una eventuale alleanza coi dem. Ma non manca chi tifa per l'intesa col 'nemico' di sempre pur di tenere viva la legislatura e realizzare i punti più importanti del programma pentastellato. Segui su affaritaliani.it

Matteo Renzi - cosa hanno detto in segreto i Cinque stelle dopo il discorso in Senato : Di Maio cancellato : A ottenere le lodi dei pentastellati dopo il discorso in Senato non è solo Giuseppe Conte (come previsto considerato che è stato nominato premier proprio dai Cinque Stelle). A raccogliere gli elogi è anche il fu acerrimo nemico, Matteo Renzi. Quella che una volta sembrava fantapolitica, oggi è press

La mossa del Pd : «5 condizioni per il governo con i Cinque Stelle» : Linea Zingaretti approvata all’unanimità: «Serve svolta e discontinuità». I nodi sul nome del premier e la lista dei ministri (con preclusione per tutti gli ex)

Giorgia Meloni contro i Cinque stelle : "Fanno la prostituta un po' con la destra un po' con la sinistra " : Giorgia Meloni vuole tornare al voto, magari in un'alleanza di centrodestra che i sondaggi vedono già alle Stelle. E così, in occasione del discorso di Giuseppe Conte in merito alla mozione di sfiducia presentata dalla Lega, torna a inveire con il Movimento 5 Stelle: "Matteo Renzi, resuscitato, è il

Matteo Salvini - la richiesta dei Cinque stelle : "Si dimetta e basta o ha paura della poltrona?" : Il Movimento 5 Stelle torna alla ribalta e dopo il discorso di Matteo Salvini in Senato pone l'ex alleato di fronte a un aut aut. "Salvini la sua scelta l'ha già fatta. Chiedendo di tornare al voto non vuole più governare con il M5S. Chiedendo di sfiduciare Conte non vuole più questo governo. Quindi

Giuseppe Conte si appella ai Cinque stelle : "Non lasciatevi condizionare dai sondaggi anche se negativi" : Giuseppe Conte, durante il suo discorso dal Senato sulla mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei suoi confronti, tifa per i Cinque Stelle. "Al Movimento 5 Stelle rivolgo l'invito a far tesoro di questa prima esperienza di governo". E ancora: "Quando si assumono incarichi di governo bisogna ess

Beppe Grillo - i dilemmi dei Cinque stelle : se non si fa un governo solido - si torna subito alle elezioni : Beppe Grillo chiama a raccolta i suoi fedelissimi: Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico, Alessandro Di Battista, i capigruppo di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, e la vicepresidente del Senato Paola Taverna. Riuniti nella villa di Marina di Bibbona, i grillini meditano

"Salvini ha provato a fregarci tutti - ma alla fine si è fregato lui" - scrivono i Cinquestelle : Salvini e la Lega "hanno fatto cadere il governo a Ferragosto" e "hanno anche fatto una scelta politica chiara" perché "24 ore dopo" hanno chiamato Berlusconi e sono andati ad Arcore". "Il paradosso di tutto questo? Che ora pare sia lo stesso Berlusconi a snobbarli. Gli ha dato picche". È quanto si legge sul Blog delle Stelle in un post dal titolo 'Salvini sceglie Silvio, ma anche lui lo snobba'. "È incredibile, nemmeno lui si fida di ...

L'apertura di credito di Bersani ad una intesa tra Pd e Cinquestelle : “I 5 Stelle sono stati e sono certamente un problema per la sinistra”, ma ora “o si prende questo tornante come un'occasione per una correzione di rotta” oppure qualsiasi altra soluzione “apparirà un arrocco difensivo, e la destra potrà rimanere protagonista nel paese”. Così scrive oggi, affrontando il tema delle alleanze e il nodo del governo, in una lettera-appello che appare sull'edizione di carta de la Repubblica, Pierluigi Bersani, l'ex ...