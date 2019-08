Zingaretti chiede chiarezza | Mi auguro che non esista un doppio forno

Crisi governo - Renzi : “Al tavolo con Di Maio? Per fortuna toccherà a Zingaretti. Nessuno di noi chiederà poltrone”. E attacca Salvini : “Sedermi al tavolo con Di Maio? Se Dio vuole, spetta a Zingaretti. Quando Di Maio dice ‘mai al tavolo con Renzi’, io sono perfettamente d’accordo con lui. Se il tavolo ci sarà, lo faranno Di Maio e Zingaretti. Per me la priorità è evitare l’aumento dell’Iva“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, intervenuto nella trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Renzi ...

Crisi di governo - la linea di Zingaretti : “Voto subito e senza primarie. No a tecnici e Conte bis - anche se ce lo chiede Mattarella” : No alle primarie, sì a Zingaretti capo politico e candidato premier. “Alleati permettendo” però, altrimenti c’è la carta Gentiloni “oppure una donna”. Tutto, ma sicuramente “no al governo tecnico” o a un Conte bis, “anche se lo chiede Mattarella” perché “ci logorerebbe”. Il day-after della Crisi di governo sul fronte Pd è un susseguirsi di riunioni e telefonate. Il segretario ha ...

Zingaretti chiede il voto "subito" - Renzi frena ma assicura : "Torno in campo" : E ora il Pd? Adesso che la crisi di governo è ufficialmente aperta, la domanda si impone a tutti i gruppi parlamentari, ma soprattutto a quello che può essere il vero ago della bilancia in Parlamento nella fase di consultazioni che si aprirà a breve. Perché c’è l’euforia del momento, istantanea all’annuncio che “una maggioranza gialloverde non c’è più” ; e poi ...

Pd - Zingaretti chiede unità e apre a Renzi : “Sei una risorsa” : Nicola Zingaretti fa appello al Partito Democratico e ripete per tre volte la parola chiave del suo mandato da segertario: unita', unita', unita'. Lo fa pensando innanzitutto a Matteo Renzi al quale invia un messaggio dedicato: "Sei una risorsa, non permettere che tornino quelli che hanno vinto il 4 marzo". Non che le distanze tra i due siano annullate, Zingaretti lo sa bene e non stenta ad ammetterlo: "Differenze tra me e Renzi? C'e' ...

Mario Oliverio - Nicola Zingaretti chiede al governatore di non ricandidarsi alle Regionali : Non un vero e proprio passo indietro, ma un invito a non ricandidarsi alle Regionali in programma a ottobre. E’ la richiesta avanzata da Nicola Zingaretti a Mario Oliverio, governatore della Calabria indagato per peculato dalla procura di Catanzaro. “Nelle elezioni Regionali sì, questo già l’ho detto”, ha risposto il segretario del Pd a chi ad Agorà Estate gli ha domandato se al presidente della Regione non sarà chiesto un ...

Nicola Zingaretti avvia una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini : "Parte la raccolta firme che andrà avanti fino al 12 settembre in tutta Italia sulla petizione 'Troppe ombre. Pochi fatti. Salvini dimettiti!'": il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, annuncia la raccolta firme per chiedere le dimissioni di Matteo Salvini. Sullo slittamento della mozione di sfiducia al ministro dell'Interno ha detto: "Mi dispiace che su questo tema ci siano state delle strumentalizzazioni anche interne al ...

Renzi chiede sfiducia a Salvini. Zingaretti - così lo aiutiamo. Il Pd pensa anche a dopo Mattarella : La possibile crisi di governo riapre la discussione nel Pd, i Renziani partono alla carica chiedendo che venga presentata subito una mozione di sfiducia contro Matteo Salvini, ma il segretario Nicola Zingaretti frena, durante una riunione con il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e con la vice-presidente del gruppo al Senato Simona Malpezzi. Il leader Pd è convinto che la mossa possa favorire la ricomposizione di una maggioranza ormai a un ...