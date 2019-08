Tunisia, tensione dopo arresto Karoui

Un'azione "fascista e non democratica". Così il partito tunisino 'Al Cuore' ha ha definito l'di ieri del proprio leader, Nabil,patron di Nessma tv, principale rete privata del Paese,e candidato favorito dai sondaggi alle presidenziali del 15 settembre. Secondo il partito del quale è presidente,l'dinon è che l'ultimo atto di una serie di"pratiche fasciste" contro di lui iniziatela pubblicazione dei sondaggi per le presidenziali che lo vedono in testa ela chiusura della emittente Tv.(Di sabato 24 agosto 2019)