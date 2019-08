Tennis | Jannik Sinner da record | nel tabellone principale degli Us Open a soli 18 anni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Dopo i due Challenger (Bergamo e Lexington) e i due Future (Trento e Santa Margherita di Pula) conquistati nel 2019, il 18enne altoatesinocontinua a stupire qualificandosi per la prima volta in carriera per ildi uno Slam, quelloUs, al termine del match vinto contro lo spagnolo Vilella Martinez per 7-6 6-0. Al via il prossimo 26 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows, l’ultimo Major della stagione regalerà al nativo di San Candido un avversario di lusso al primo turno: il n. 23 al mondo Stanislas Wawrinka, tre volte campione Slam e vincitore a New York, nel 2016, contro Novak Djokovic. Arrivato al termine di undi qualificazione nel quale ha superato, oltre allo spagnolo, Matteo Viola e Galovic (recuperando un set di svantaggio e annullando ben quattro match point), questo risultato rappresenta un nuovo passaggio ...

