Squali sentinella catturati nel Gargano e ' taggati'

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019) Maria Girardi Il progetto "Safesharks" del WWF, condotto insieme a COISPA e INCA, prevede la collaborazione della comunità di pescatori di Monopoli In questi giorni è entrato nel vivo il progetto "Safesharks" del WWF, condotto insieme a COISPA e INCA e in collaborazione con la comunità di pescatori di Monopoli, che prevede il monitoraggio di quattro' della specie verdesca (Prionace glauca) individuati nel mare Adriatico. Di questi animali della dimensione di un metro e mezzo si avranno in diretta notizie sul loro comportamento (durata di immersione e spostamenti, ad esempio) grazie a speciali TAG satellitari precedentemente applicati dai ricercatori. Dai primi dati sembrerebbe che glimarcati nelle acque a nord deldurante le normali battute di pesca, si stiano spostando verso sud. Ma solo in autunno sarà possibile l'approfondimento di ...

