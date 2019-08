Sicilia | enorme quantità di feci in mare Necessario l' intervento del personale di

Sicilia - enorme incendio a Taormina nella notte : panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] : notte di panico in Sicilia per un grosso incendio che sta interessando la zona di Taormina: le fiamme stanno lambendo l’autostrada A18 Messina-Catania, dove il traffico è completamente bloccato. Migliaia le auto ferme nella carreggiata e persone a piedi. incendio a Taormina, panico in autostrada nella notte [VIDEO] L'articolo Sicilia, enorme incendio a Taormina nella notte: panico sull’autostrada A18 Messina-Catania [FOTO e VIDEO] ...

Maltempo - disastro nella Sicilia orientale : città sott’acqua da Acireale ad Avola - enorme tornado nel mare di Noto [FOTO e VIDEO] : Maltempo disastroso oggi pomeriggio nella Sicilia orientale dove si sono verificati violenti temporali che hanno colpito le province di Siracusa e Catania provocando vere e proprie “bombe d’acqua”. I dati pluviometrici a disposizione sono eloquenti: nelle ultime ore sono caduti 138mm di pioggia a Nunziata di Mascali, 64mm ad Acireale, 50mm a Fiumedinisi, 48mm a Linguaglossa, 43mm a Riposto, 38mm a San Gregorio di Catania, 16mm ...

Caldo - boom di frutti esotici italiani : dal mango alle banane - aumento enorme dei terreni coltivati in Sicilia e Calabria : Con i cambiamenti climatici arrivano le prime coltivazioni di mango e avocado Made in Italy insieme a tante altre produzioni esotiche di largo consumo come le banane e specialità meno conosciute come lo zapote nero fino alla sapodilla. E’ quanto emerge dal primo studio Coldiretti “I tropicali italiani” presentato in occasione dell’apertura del Villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone a Piazza ...