Rai due | operazione Carlo Freccero | Belen Rodriguez e Stefano De Martino pigliatutto

Carlo Freccero a Blogo : "Belen Rodriguez e Stefano De Martino due ossessionati da Instagram in una sitcom su Rai2" : "Belen Rodriguez e Stefano De Martino due ossessionati da Instagram che si lasciano e si prendono continuamente, in una sitcom di Rai2. Come Casa Vianello". È questa l'idea che il direttore di rete Carlo Freccero anticipa in un'intervista rilasciata a Blogo. Di seguito l'intervista integrale. Notte della Taranta 2019, conferenza stampa La presentazione ufficiale dell'edizione 2019 del ...

Carlo Freccero a Blogo : "Belen Rodriguez e Stefano De Martino due ossessionati da Instagram in una sitcom su Rai2" : "Belen Rodriguez e Stefano De Martino due ossessionati da Instagram che si lasciano e si prendono continuamente, in una sitcom di Rai2. Come Casa Vianello". È questa l'idea che il direttore di rete Carlo Freccero anticipa in un'intervista rilasciata a Blogo. Più tardi tutti i dettagli.prosegui la letturaCarlo Freccero a Blogo: "Belen Rodriguez e Stefano De Martino due ossessionati da Instagram in una sitcom su Rai2" pubblicato su TVBlog.it 23 ...

Due mesi senza novità per il velista italiano disperso ai CaRaibi : Sono oltre 2 mesi che non si hanno più notizie del biologo marino e velista salernitano Rocco Acocella, scomparso nel mar dei Caraibi dal 23 giugno 2019 durante una traversata in solitaria, con il suo trimarano, dall'isola di Saint Martin, nelle Antille francesi, al porto colombiano di Barranquilla. Purtroppo le ricerche nel tratto di mare interessato, tra Colombia, Panama, Costa Rica e Nicaragua finora hanno dato esito negativo: nessuna traccia ...

La vita segreta di mio marito - su Raidue un matrimonio lampo nasconde un segreto : Un thriller in puro stile, con colpi di scena e sorprese fino all'ultimo, quello che andrà in onda questa sera, 22 agosto 2019, alle 21:20 su Raidue. La vita segreta di mio marito racconta infatti dell'incubo attraversato da una donna, che credeva di aver trovato l'amore e che, invece, ha davanti a sé una situazione che la metterà in pericolo.La vita segreta di mio marito, la trama Protagonista è Avery (Helena Mattsson), un'artista rimasta ...

Marriage story - per il divorzio tra Scarlett Johansson e Adam Driver due tRailer separati : Lei è l'attrice che ci ha fatto innamorare fin dalla sua prima comparsa sulla scena di Lost in translation, sola e persa in una hall di un hotel in Giappone. Lui è ineguagliabile nel raccontare uomini schivi e di poche parole, ma (portatori) di grandi emozioni. Scarlett Johansson e Adam Driver uniti nel divorzio sul grande schermo di Marriage story sono la promessa di un bel film su come finisce un amore. Capaci entrambi di ...

Rifiuti speciali abbandonati nel cuore di Napoli - sorpresi e denunciati due opeRai : In seguito alle segnalazioni del personale della polizia municipale di Napoli è stato impedito l'abbandono di Rifiuti speciali in via della Veterinaria nel quartiere Stella, a Napoli. Gli...

Volley femminile - Europei 2019 : il palinsesto della Rai - tutte le partite dell’Italia su Rai due e Rai Tre : La Rai ha ufficializzato il palinsesto per la fase a gironi degli Europei 2019 di Volley femminile che scatteranno il 23 agosto. Dopo il successo riscontrato durante il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il network pubblico ha confermato il proprio impegno e trasmetterà le partite dell’Italia sulle reti generaliste in modo da ampliare l’interesse e garantire un bacino di ascolti importante. Le azzurre debutteranno ...

Scomparsa nel nulla - su Raidue un Taken al femminile : Vi ricordate la trilogia di "Taken"? Scomparsa nel nulla, in onda questa sera, 18 agosto 2019, alle 21:25, su Raidue, ricorda per certi versi i film con Liam Neeson, con la differenza che in questo caso la protagonista è una donna che tira fuori il proprio lato "action" lontano da casa.Scomparsa nel nulla, la trama Lisa Brennan (Angela Dixon) è una giovane donna, che fa ancora fatica ad accettare la Scomparsa del padre, avvenuta anni prima. ...

Happy Face Killer - su Raidue una storia realmente accaduta che ha fatto otto vittime : Il film-tv che Raidue propone questa sera, 17 agosto 2019, alle 21:05, non è frutto di autori in cerca di racconti ad alta tensione o ispirati a fatti di cronaca letti qua e là sui giornali e riadattati per l'occasione. Happy Face Killer, infatti, è ispirato ad un caso realmente accaduto, con un protagonista che prima di essere catturato ha lasciato una scia di sangue in numerosi Stati americani.Happy Face Killer, la trama Il film-tv, ...

Tutta la verità su mia madre - su Raidue un'indagine diventa molto personale per la protagonista : un'indagine apparentemente come tante, una verità sconvolgente: sarà un mistero molto difficile, quello che la protagonista di Tutta la verità su mia madre, film-tv tedesco in onda questa sera, 16 agosto 2019, alle 21:20 su Raidue, dovrà risolvere.Tutta la verità su mia madre, la trama La protagonista è il Commissario Susanne Landauer (Rosalie Thomass) che, un giorno, viene chiamata ad indagare sulla scomparsa di Maria, una donna affetta da ...

Purché finisca bene – Una Ferrari per due : trama - cast e curiosità della fiction di Rai1 : Una coppia di attori rodati e dal talento comico notevole come Giampaolo Morelli e Neri Marcorè per Una Ferrari per due, il primo film mai uscito per il ciclo Rai Purché finisca bene. Domenica 18 agosto, a partire dalle 21.25 su Rai1, va infatti in onda questa fiction, risalente al 2014. La pellicola tratta in modo leggero e scanzonato il problema dell’invecchiamento professionale e della mancanza di valorizzazione delle risorse umane ...

Dragon Ball Z : Kakarot : due nuovi gameplay teaser tRailer si focalizzano sulla storia e il sistema di combattimento : Bandai Namco ha pubblicato due nuovi gameplay teaser trailer per il suo Dragon Ball Z: Kakarot. Questi nuovi video ci offrono uno sguardo alle missioni della trama e alle meccaniche del sistema di combattimento.Il gioco racconta la leggendaria storia di Dragon Ball Z trasportando i giocatori in un'avventura indimenticabile in cui potranno sperimentare battaglie esagerate, completare diverse missioni e creare amicizie durature nel corso della ...

Blood & Treasure su Rai 2 gli ultimi due episodi mercoledì 14 agosto : Blood & Treasure finale di stagione mercoledì 14 agosto su Rai 2 in seconda serata e in prima tv assoluta A breve distanza dagli USA si conclude la prima stagione di Blood & Treasure, serie d’avventura ambientata nel mondo dell’arte e dei tesori scomparsi con Roma come sfondo naturale e presenza fissa della serie. Le ultime due puntate sono ricche di colpi di scena e risvolti sorprendenti che porteranno alla chiusura delle ...

Coppa Italia - date e orari partite terzo turno : due gare su Rai Sport : Coppa Italia – Attraverso un comunicato, la Lega ha reso noto date e orari delle partite del terzo turno eliminatorio: due gare saranno trasmesse in chiaro, su Rai Sport. Ecco il programma completo. PERUGIA – BRESCIA DOMENICA 18/08 ORE 18.00 SASSUOLO – SPEZIA DOMENICA 18/08 ORE 20.45 HELLAS VERONA – CREMONESE DOMENICA 18/08 ORE 20.30 EMPOLI – PESCARA DOMENICA 18/08 ORE 20.30 FIORENTINA – MONZA DOMENICA 18/08 ORE 18.15 Rai ...