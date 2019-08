Pino Insegno felice per il quarto figlio | Tv? Non mi piace guardarmi indietro con

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 24 agosto 2019)parla delavuto dalla moglie Alessia Navarro. La coppia aveva già un, nato 5 anni fa., 60 anni, da pochi giorni è diventato padre del. È dunque nato Valerio e ad annunciarlo è stata Alessia Navarro su Instagram, dove ha immortalato la manina del neonato. I messaggi di auguri sono arrivati in quantità. "È successo che alla fine abbiamo deciso di allargare ulteriormente la nostra famiglia e questo mi regala una grandissima gioia", aveva raccontatoqualche tempo fa per annunciare la gravidanza della compagna., già padre di Francesco e Matteo avuti con la ex moglie Roberta Lanfranchi, in questo periodo non pensa ad altro che alla famiglia. Il comico romano non ha al momento nessun interesse di tornare in tv. Dopo Reazione a catena e Domenica In, infatti,è sparito dagli ...

