Il tam tam social dei leghisti ' M5S? Abbraccio col Pd è mortale'

Un frate vede una donna che chiede l’elemosina vicino alla sua chiesa e la colpisce ripetutamente con un bastone : Una vicenda orribile quella accaduta a Cagliari dove un frate francescano, uscendo dalla propria chiesa ha visto lì vicino una donna che chiedeva l’elemosina. La donna era seduta in via Roma, proprio davanti alla chiesa di San Francesco da Paola. Quando il frate l’ha vista è rientrato in chiesa e ha preso un bastone , si è avvicinato alla donna e le ha dato colpi molto violenti sulla gambe. La donna di 64 anni è rimasta ferita da tale ...

La Stampa : la Juve di Sarri ancora non c’è - va in campo quella di Allegri : Un cambiamento non ancora compiuto. E’ questo il quadro della nuova Juve che delinea La Stampa. “Il problema è che il cambio di allenatore, filosofia e giocatori non ha ancora prodotto la nuova Juve, quella che deve dare l’assalto al sogno-ossessione Champions dopo aver speso 178 milioni di euro per i rinforzi (senza contare le ricche commissioni) e aver innalzato a livelli record il proprio monte ingaggi”. A debuttare, oggi a ...

De Mita rottama Salvini : ‘Si deve ritirare dalla politica’ : Ciriaco De Mita rottama Matteo Salvini con un video pubblicato su Facebook e apre ad un accordo di governo tra M5S e Pd. Chi lo avrebbe mai detto che, alla veneranda età di 91 anni, l’ex ras democristiano, già Presidente del Consiglio, più volte Ministro e Segretario dello Scudo Crociato, sarebbe tornato prepotentemente al centro della scena politica. In realtà De Mita ci si trovava già, visto che solo pochi mesi fa è stato eletto per la seconda ...

Ecco come applicare corsivo e grassetto ai vostri messaggi direttamente in WhatsApp : Non tutti sanno che esiste un modo per formattare i testi dei messaggi direttamente in WhatsApp con grassetto, corsivo, barrato e il monospace, un font a spaziatura fissa. L'articolo Ecco come applicare corsivo e grassetto ai vostri messaggi direttamente in WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

La Stampa : Juve in pole - ma diversa. Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine : Per La Stampa la Juve resta favorita per lo scudetto, ma quest’anno Napoli e Inter possono giocarsela fino alla fine. Non solo perché sono più forti dell’anno scorso, ma perché la Juve è cambiata. “O meglio, è rimasta al momento la stessa ma è destinata a cambiare e il calendario non si ferma ad aspettarla. Juventus in pole dunque, ma Napoli e Inter pronte ad attaccarla sin dalla prima curva”. Con ampio distacco ...

Resident Evil 8 segretamente in sviluppo? Test riservato di un nuovo gioco fa sognare i fan : A distanza di due anni dal predecessore per Resident Evil 8 potrebbe essere finalmente giunto il momento di uscire allo scoperto. Erano infatti i primi giorni del 2017 quando Resident Evil 7 fece la sua comparsa sugli scaffali dei negozi, con la serie si lanciava per la prima volta in un terreno inesplorato, quello della prima persona (con supporto anche al Playstation VR, la periferica dedicata alla realtà virtuale di Sony, ndr). Un vero ...

La rassegna stampa di sabato 24 agosto – E’ qui la festa - febbre a 90° - Icardi quale scegli? [FOTO] : rassegna stampa – Riparte oggi la Serie A. E sui quotidiani sportivi italiani non si poteva parlare d’altro. Cresce l’attesa per l’esordio di Juventus e Napoli. La Gazzetta dello Sport definisce quello che sta per iniziare il più bel campionato degli ultimi anni, titolando “E’ qui la festa”. Per il Corriere dello Sport al via una Serie A storica e bollente. Il quotidiano romano apre con ...

Repubblica : la Juve ha maledettamente bisogno di tranquillità : La Juve ha dannatamente bisogno di tranquillità secondo Repubblica. Un marziano a Parma faticherebbe a riconoscere la Juventus persino dalla maglie, figurarsi dal resto Sarri a casa malato che salterà la prima di campionato e Dybala e Higuain che si giocano il posto in campo in attesa di capire ancora se verranno ceduti. Una situazione di instabilità totale in cui ancora non è stata assegnata la maglia numero 9, promessa a Icardi. Ma ...

Più autonomia per smartphone-wearable grazie ai metamateriali : Un team di ricerca della NUS vuole sfruttare i metamateriali per rendere più stabile, sicura ed efficiente la connessione tra smartphone e wearable. L'articolo Più autonomia per smartphone-wearable grazie ai metamateriali proviene da TuttoAndroid.

Vongole veraci - allerta per la contaminazione da escherichia coli ad Ancona : allerta per le Vongole contaminate dal batterio dell’escherichia coli nelle zone di mare davanti Ancona, nelle Marche. L’ordinanza emessa dell’Asur lo scorso 5 agosto non è stata infatti ancora revocata.Continua a leggere

Premier League - l’Everton fallisce l’appuntamento con la storia : Si sta giocando il primo match della giornata di Premier League, in campo Aston Villa e Everton, al 38′ il punteggio vede i padroni di casa in vantaggio per 1-0 grazie alla rete siglata da Wesley al 21′. Delusione per l’Everton che ha fallito l’appuntamento con la storia, infatti non sono riusciti a mantenere la porta inviolata per le prime tre partite del campionato, il record risale ancora alla stagione 1912-13. ...

Dieta chetogenica per dimagrire e come trattamento coadiuvante per epilessia : La Dieta chetogenica per dimagrire e come trattamento coadiuvante di qualche forma di epilessia. La Dieta chetogenica per perdere peso

Brindisi - 21enne ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia evade : arrestato : Il giovane di 21 anni che nei giorni scorsi, precisamente nella serata tra mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, ha aggredito i suoi genitori e la sorella è stato arrestato. Il soggetto infatti, secondo quanto riporta la stampa locale, nelle scorse ore è stato trovato fuori dall'abitazione di alcuni parenti, a cui era stato affidato subito dopo aver compiuto il misfatto. Il ragazzo deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, e adesso ...

Bitter Sweet - trama episodio 62 : l'Aslan e la Piran si baciano appassionatamente : La telenovela turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore continuerà ad occupare la rete ammiraglia Mediaset fino ai primi di settembre per la felicità dei fan. Le anticipazioni della puntata in programmazione in Italia il 27 agosto, dicono che, proprio quando il rapporto tra i due protagonisti principali Ferit e Nazli sembrerà essere tornato alla normalità, accadrà qualcosa di imprevisto. L’Aslan, durante la felice serata trascorsa insieme ai suoi ...