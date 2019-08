Android 10 Beta arriva su Xiaomi Mi 9 | ma solo su rom cinese

Aperte le registrazioni alla beta di Minecraft Earth per gli utenti Android : Minecraft Earth, il gioco per cellulari in realtà aumentata in stile Pokémon Go di Microsoft, è stato reso disponibile su iOS in versione beta chiusa all'inizio dell'estate. E ora, anche gli utenti Android, che hanno atteso pazientemente il proprio turno, possono iscriversi per essere coinvolti.Minecraft Earth, proprio come Pokémon Go, si svolge su una mappa che riflette l'ambiente circostante dei giocatori. Man mano che i giocatori esplorano la ...

Da oggi potete iscrivervi alla Beta di Minecraft Earth per Android : ecco come fare : Se avete almeno 18 anni ed un account Microsoft o Xbox Live, potete iscrivervi alla Beta di Minecraft Earth per Android e comincerete a giocarvi a partire dalla prossima settimana. L'articolo Da oggi potete iscrivervi alla Beta di Minecraft Earth per Android: ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge beta ora supporta la lettura di pagine ad alta voce su Android - ma non ancora in italiano : Questa funzionalità per la lettura ad alta voce nel browser Microsoft Edge è ora disponibile anche nell'ultima versione beta per Android e migliora l'accessibilità per gli utenti del robottino verde con un altro modo di utilizzare il web, utile soprattutto alle persone ipovedenti o non vedenti. L'articolo Microsoft Edge beta ora supporta la lettura di pagine ad alta voce su Android, ma non ancora in italiano proviene da TuttoAndroid.

Quante novità per WhatsApp per Android e Web : ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime beta : Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione beta per Android, portandola alla versione 2.19.222 L'articolo Quante novità per WhatsApp per Android e Web: ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime beta proviene da TuttoAndroid.

Sblocco WhatsApp con l’impronta anche su Android dal 13 agosto - download beta : Una grandiosa notizia per tutti coloro che attendono da tempo lo Sblocco WhatsApp con l'impronta digitale sul proprio smartphone Android, proprio oggi 13 agosto. La funzione, da tempo, è stata rilasciata su iPhone mentre mancava all'appello proprio sui device con sistema del robottino verde. Almeno fino a questo momento naturalmente. Grazie alla soffiata di WAbetaInfo, scopriamo che proprio da oggi 13 agosto è in rilascio la funzione di ...

WhatsApp Beta per Android si aggiorna con lo sblocco con l’impronta digitale : WhatsApp Beta per Android ha ricevuto l’aggiornamento alla 2.19.221, che porta come principale novità il blocco/sblocco dell'app tramite impronte digitali. L'articolo WhatsApp Beta per Android si aggiorna con lo sblocco con l’impronta digitale proviene da TuttoAndroid.

Con la beta 6 di Android Q non funziona più Trusted Face - ma basta poco per rimetterlo a posto : La beta 6 di Android Q impedisce l'uso della funzione Trusted Face per sbloccare lo smartphone, ma si tratta solo di un bug che può essere risolto. L'articolo Con la beta 6 di Android Q non funziona più Trusted Face, ma basta poco per rimetterlo a posto proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 e Redmi K20 Pro ricevono la prima Beta pubblica di Android Q : Xiaomi Mi 9 e Redmi K20 Pro sono i primi smartphone della casa a vantare una Beta pubblica di Android Q, ovviamente "rivestita" della MIUI 10. L'articolo Xiaomi Mi 9 e Redmi K20 Pro ricevono la prima Beta pubblica di Android Q proviene da TuttoAndroid.

Apple Music beta per Android aggiunge la Modalità scura - testi sincronizzati e altro da iOS 13 : Apple da poco aggiornato l'app beta di Apple Music per Android aggiungendo un paio di funzionalità prese da iOS 13 che permettono agli utenti del robottino verde di utilizzare la Modalità scura e i testi sincronizzati con la Musica in riproduzione. La versione 3.0.0 beta di Apple Music per Android aggiunge molte delle nuove funzionalità della versione per iOS 13, tra le quali l'interfaccia ridisegnata per la riproduzione Musicale. L'articolo ...

Android Q beta 6 è qui - pronto al download per i Google Pixel : ecco le novità - anche per le gesture : Android Q beta 6 è qui ed è in roll out da questa sera per i Google Pixel supportati, come annunciato da Google, per affinare le ultime cose prima del rilascio attraverso il ramo stabile. L'articolo Android Q beta 6 è qui, pronto al download per i Google Pixel: ecco le novità, anche per le gesture proviene da TuttoAndroid.

Android Q beta 5 approda su Nokia 8.1 con una novità per Google Assistant : Android Q beta 5 è disponibile da oggi su Nokia 8.1, uno degli smartphone Android One a far parte del programma Developer Preview. Ecco le novità, tra cui un rinnovato metodo per richiamare Google Assistant. L'articolo Android Q beta 5 approda su Nokia 8.1 con una novità per Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

L’ultima beta di Android Q per OnePlus 7 Pro migliora la fotocamera con Focus Tracking e modalità macro : Nell'ultima versione beta di Android Q per OnePlus 7 Pro lo staff di XDA Developers ha scoperto un aggiornamento dell'applicazione OnePlus Camera L'articolo L’ultima beta di Android Q per OnePlus 7 Pro migliora la fotocamera con Focus Tracking e modalità macro proviene da TuttoAndroid.

OnePlus rilascia Android Q beta 4 per OnePlus 7 Pro - 7 - 6 e 6T : OnePlus continua a macinare aggiornamenti e avvia oggi il roll out di Android Q beta 4 per OnePlus 6, OnePlus 6T, OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, che lo stanno ricevendo tramite OTA. L'articolo OnePlus rilascia Android Q beta 4 per OnePlus 7 Pro, 7, 6 e 6T proviene da TuttoAndroid.

Possibilità di provare Android Q su ASUS Zenfone 6 : come diventare beta tester : L'ASUS Zenfone 6 è sempre al centro delle discussioni attuali, questa volta in riferimento alla Possibilità di testare in anteprima la major-release che verrà, Android Q. Il colosso taiwanese è in cerca di beta tester per verificare la tenuta del software, così da ricevere feedback importanti per migliorarlo e renderlo stabile. Siete interessati a diventarlo per caso? Iscrivetevi al forum ZenTalk del produttore, e fornite tutte le informazioni ...