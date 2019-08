A 3 anni dal sisma,Borrelli ad Amatrice

"Adsarà fatta un'opera di ricostruzione con strutture adeguate sismicamente e i futuri terremoti non porteranno eventi devastanti come quelli che abbiamo registrato". Lo ha detto adil capo del Dipartimento della Protezione civile,in occasione della commemorazione dei 3dalche colpì il Centro Italia. "Abbiamo un patrimonio fragile e dobbiamo fare di tutto per metterlo in sicurezza"ha aggiunto.(Di sabato 24 agosto 2019)