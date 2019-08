Tiro con l’arco | Lucilla e quelle che non sono mai state cicciottelle

Tiro con l’arco - Mondiali Giovanili 2019 : Elisa Roner ed Elisa Bazzichetto in finale per il bronzo nel compound : La terza giornata dei Campionati del Mondo Giovanili 2019 di Tiro con l’arco è andata in archivio a Madrid (Spagna) con lo svolgimento dei turni eliminatori individuali e a squadre. L’Italia può gioire per il bel percorso delle compoundiste Elisa Roner ed Elisa Bazzichetto, qualificate per la finale per il bronzo rispettivamente nella categoria Junior e Allievi, mentre rimangono fuori dalla contesa per le medaglie tutti gli arcieri ...

Tiro con l’arco - Mondiali Giovanili 2019 : Tatiana Andreoli e Alessandro Paoli avanzano nell’olimpico juniores - bene gli Allievi : Si è appena conclusa la seconda giornata dei Campionati del Mondo Giovanili 2019 di Tiro con l’arco a Madrid, in Spagna. Dopo una prima giornata dedicata quasi esclusivamente ai Ranking Round di tutte le categorie, oggi la manifestazione è entrata definitivamente nel vivo con i primi turni a eliminazione diretta delle gare individuali e a squadre. A livello juniores individuale, l’Italia ha ben figurato rimanendo in corsa per le ...

Tiro con l’arco - Mondiali Giovanili 2019 : Tatiana Andreoli non incanta ed è 20^ in qualificazione - buoni riscontri tra gli Allievi : A Madrid è cominciato ufficialmente il Campionato del Mondo Giovanile 2019 di Tiro con l’arco, con la prima giornata riservata ai Ranking Round e ai primi scontri diretti del compound junior e del ricurvo Allievi femminile. L’Italia si è presentata in Spagna con il contingente massimo in tutte le categorie, perciò quest’oggi sono subito entrati in gara i 24 arcieri convocati per la rassegna iridata giovanile. Partiamo ...

Conte si è dimesso al Quirinale. «RiTiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni dalle 16 DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte, dopo l'intervento in Senato di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al Quirinale per rassegnare...

Conte si è dimesso al Quirinale. «RiTiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni da domani alle 16 DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte, dopo l'intervento in Senato di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al Quirinale per rassegnare...

Conte si è dimesso al Quirinale. «RiTiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità». Consultazioni da domani alle 16 : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Conte si è dimesso al Quirinale. «RiTiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità». Consultazioni da domani alle 16 : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Conte lascia il Quirinale dopo le dimissioni. «RiTiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni da domani alle 16 DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo gialloverde si interrompe qui e che...

Conte lascia il Quirinale dopo le dimissioni. «RiTiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini» DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo gialloverde si interrompe qui e che...

Conte al Quirinale per le dimissioni. «RiTiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini» DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo gialloverde si interrompe qui e che...

Crisi di governo - diretta. Conte al Colle per le dimissioni : «RiTiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di governo - diretta. Conte al Colle per le dimissioni : «RiTiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Conte al Qurinale per le dimissioni. «RiTiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini» DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo gialloverde si interrompe qui e che...

Carolina Rey si svela : l’incontro con il compagno - il figlio e i problemi alla Tiroide : Carolina Rey vita privata: l’amore con il compagno Roberto Carolina Rey si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Confidenze. La conduttrice Rai ha parlato della sua vita privata, divisa tra il compagno Roberto e il figlio Filippo, e dei problemi alla tiroie che hanno segnato la sua adolescenza. Carolina è una conduttrice di […] L'articolo Carolina Rey si svela: l’incontro con il compagno, il figlio e i problemi ...