Incendi Amazzonia | duro scontro su Twitter fra Macron e Bolsonaro

Incendi in Amazzonia - la donna indigena accusa Bolsonaro : “Stanno distruggendo nostra fonte di vita” : E' diventato virale il video di accusa in cui una donna punta il dito contro chi - per generare profitti - ha favorito la deforestazione in Amazzonia e gli Incendi che ne sono seguiti. Macron: "La nostra casa brucia. Letteralmente".Continua a leggere

Incendio Amazzonia - scienziato attacca Bolsonaro : 'Non possiamo restare in silenzio' : Negli ultimi giorni a tenere banco sono le immagini delle fiamme che stanno colpendo l'Amazzonia. Tanti sono gli appelli e le polemiche legate all'Incendio che ha scatenato l'inevitabile tam tam mediatico, con la classe politica chiamata in causa per alcune decisioni che riguardano il processo di deforestazione della giungla pluviale considerata come il vero polmone verde dell'intero pianeta. Nelle ultime ore a far notizia è infatti la denuncia ...

Incendi Brasile - Bolsonaro : “Ambientalisti e Ong stanno bruciando l’Amazzonia per attaccarmi” [FOTO e VIDEO] : Gli ambientalisti, le Ong stanno bruciando l’Amazzonia per potermi attaccare. E’ questa la surreale risposta che Jair Bolsonaro ha dato a chi gli chiedeva della mancata azione del suo governo contro il preoccupante aumento degli Incendi in Amazzonia, accusando che organizzazioni non governative di provocarli per “richiamare l’attenzione” contro il suo governo. “L’Incendio è iniziato, a quanto ...

Incendi in aumento nel mondo - record in Amazzonia e nell’Artico : circolo vizioso con il riscaldamento globale [GALLERY] : Nelle ultime settimane, i numerosi Incendi che stanno colpendo diverse regioni nel mondo sono diventati un argomento molto dibattuto. In un tweet dello scorso 12 agosto, l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite (Omm) ha mostrato con un grafico interattivo che il fumo dei roghi in Siberia è arrivato a ricoprire una superficie di circa 5 milioni di chilometri quadrati. Un’area grande più dell’Europa e più della ...

Incendi Amazzonia - brucia il polmone verde del mondo : individuata l’origine dei roghi : Il ministro dell’Ambiente brasiliano, Ricardo Salles, ha effettuato un sopralluogo per monitorare l’azione di contrasto agli Incendi che da settimane stanno intaccando la foresta pluviale amazzonica. Al termine dell’attivita’ in elicottero nello stato di Mato Grosso, il ministro ha affermato che maggior parte dei focolai si trova nell’area urbana, sottolineando che dei 10.000 ettari di area che sono stati bruciati, ...

Incendi record in Amazzonia : perché è un dramma per l’intero Pianeta : La Foresta Amazzonica è attraversata da roghi devastanti ed esposta a un processo di disboscamento a ritmi allarmanti, che si stanno traducendo in dati senza precedenti. In molti puntano il dito contro le politiche antiambientaliste del nuovo presidente Jair Bolsonaro, che avrebbero favorito attività di distruzione legali e illegali. Ecco perché l'Amazzonia in fiamme è un dramma per l'intero Pianeta.Continua a leggere

L’Amazzonia brucia a tassi senza precedenti : Incendi innescati dall’uomo che possono accelerare il riscaldamento globale [FOTO e VIDEO] : Enormi tratti della Foresta Amazzonica, da sempre considerata come i polmoni del pianeta per la capacità di assorbire l’anidride carbonica, conservarla nel suo suolo e produrre ossigeno, sono in fiamme. Il fumo dei grossi incendi ha trasformato il giorno in notte a San Paolo, in Brasile, e ha intensificato la controversia sulle politiche di utilizzo della terra da parte del governo brasiliano. Le immagini delle auto che circolavano in città con ...

Incendi - WWF : “L’Amazzonia brucia - a rischio il pilastro del nostro equilibrio climatico “ : Lo scorso aprile le immagini di Notre Dame in fiamme hanno creato uno straordinario moto d’animo che ha spinto persone in tutto il mondo a piangere e soffrire per Parigi, ma anche a mobilitarsi. Oggi c’è bisogno della stessa voglia di reazione per quello che sta accadendo a quegli ecosistemi unici e irripetibili che non sono stati creati dall’uomo, ma sono fondamentali per la sua sopravvivenza e stanno rischiando di scomparire per ...

Brasile - SOS Incendi in Amazzonia : “I polmoni del pianeta si stanno riducendo in cenere” : “In questo esatto momento, giganteschi incendi boschivi, che si espandono a velocità mai viste prima, stanno distruggendo la foresta pluviale amazzonica a un ritmo allarmante. La nostra casa è letteralmente in fiamme, e i polmoni del nostro pianeta si stanno riducendo in cenere“: l’allarme viene lanciato dal movimento internazionale Fridays For Future, in riferimento agli incendi che stanno interessando la foresta amazzonica. ...

C’è un “record di Incendi” in Amazzonia? : Per il momento sembra di no, malgrado quanto scrivano molti giornali: ma anche se non è niente di straordinario resta un grosso problema

Amazzonia in fiamme - Incendi record : “C’è una guerra in corso nel mondo contro il Brasile” : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha accusato le ONG per i vasti incendi che stanno colpendo l’Amazzonia. “Forse – non lo sto affermando – stanno compiendo alcune azioni criminali per attirare l’attenzione contro di me, contro il Governo del Brasile“, ha dichiarato Bolsonaro. L’Associated Press riporta che a chi domandava prove per queste accuse il presidente brasiliano non le ha fornite. ...

Amazzonia devastata dagli Incendi - 72.000 roghi da Gennaio : interi ettari rasi al suolo e animali carbonizzati - brucia il polmone verde del mondo [FOTO] : brucia il polmone verde del mondo. brucia. Mentre il mondo corre veloce e si accorge appena del suo urlo disperato, delle fiamme, degli animali carbonizzati, dei tanti impauriti. A poco vale la dichiarazione dello stato di emergenza di Amazonas per il crescente numero di incendi, a poco valgono gli appelli internazionali: sembra essere arrivati a un punto di “quasi” non ritorno. Le fiamme hanno letteralmente devastato la foresta, ...

Incendi devastanti in Amazzonia - brucia una vasta fetta del polmone verde del mondo : brucia L'Amazzonia | Dopo la Siberia siamo costretti a parlarvi di un altro disastro ambientale, questa volta in atto dall'altra parte del mondo, precisamente in sud America. In Brasile sorge il...

Amazzonia - record di Incendi : 72mila nel 2019 - incremento dell’84%. Ambientalisti : “Colpa della politica di Bolsonaro” : L’Amazzonia continua a bruciare e, nell’ultimo anno, i roghi hanno raggiunto numeri altissimi: da gennaio nella foresta brasiliana ci sono stati 72mila incendi, 9500 solo nell’ultima settimana. L’incremento rispetto allo scorso anno è dell’84%: si tratta del dato più alto dal 2013, quando sono iniziate le rilevazioni del fenomeno. I dati, dell’agenzia spaziale brasiliana (Inpe) e riportati dalla Bbc, arrivano poche ...