Death Stranding | secondo Geoff Keighley il pubblico non è ancora pronto per le

Annunciato l'artbook ufficiale di Death Stranding : Come ormai saprete, l'attesissimo Death Stranding arriverà nel mese di novembre su PS4 ma, a quanto pare, l'uscita del gioco sarà accompagnata dalla pubblicazione dell'artbook ufficiale.Attraverso Twitter, infatti, Kojima Productions ha Annunciato l'arrivo di "The Art of Death Stranding", che sarà disponibile, come il gioco, nel mese di novembre.l'artbook è stato realizzato in collaborazione con Titan Books e, al suo interno, includerà, concept ...

Death Stranding alla Gamescom con il trailer inedito Briefing : l'analisi minuto per minuto : L'attesissimo Death Stranding si è finalmente mostrato alla Gamescom 2019, con lo stesso creatore Hideo Kojima che è salito sul palco dell'evento per illustrare nuovi dettagli sul suo progetto.Il quarto trailer mostrato durante la Gamescom è chiamato Briefing e vede il protagonista Sam Bridges (Norman Reedus) nella Sala Ovale. Nel filmato Sam parla con un uomo mascherato di nome Die Hardman (Earl Jenkins) e con Amelie (Lindsey Wagner), ologramma ...

Death Stranding : diamo uno sguardo al sistema di consegne mostrato durante la Gamescom : durante la Gamescom Opening Night Live abbiamo potuto dare uno sguardo al gameplay di Death Stranding. Tra le altre cose nel filmato si nota la schermata delle consegne con cui Sam Bridges dovrà interfacciarsi per ottenere nuovi lavori.Come si può notare, in basso a sinistra ci sono diversi parametri. Il primo che segna 1000/1000 ml indica la vita, che potrebbe essere misurata nella quantità di sangue presente nel corpo di Sam in ml. L'icona ...

Death Stranding : il tempo per “spiegarlo” sta finendo - editoriale : Qualcuno dovrebbe dire a Hideo Kojima che il tempo per far capire cosa si faccia in Death Stranding sta finendo. A meno di tre mesi dal lancio sul mercato del gioco (programmato l'8 novembre su PS4) ancora non sappiamo cosa si debba fare in Death Stranding. E qui, proprio qui, probabilmente giace un grosso problema di Death Stranding: deve fare i conti sul suo essere "solo" un videogioco. E sembra che Hideo Kojima voglia fare il possibile ...

Death Stranding : finalmente i video ufficiali della Gamescom 2019 con i sottotitoli in italiano : Il gran finale del Gamescom Opening Night Live ha avuto per protagonista l'attesissimo Death Stranding e l'iconico Hideo Kojima che per l'occasione è salito sul palco dell'evento presentato dall'amico Geoff Keighley.Kojima ha sfruttato l'occasione per presentare due nuovi approfondimenti sui personaggi di Mama, Deadman e sui Bridge Baby ma anche per mostrare anche qualche nuova sequenza di gameplay. Ora possiamo finalmente mettere le mani sui ...

Death Stranding : compare nuovamente la dicitura "solo su PlayStation" : Death Stranding è senza dubbio uno dei titoli più discussi, specialmente per quanto riguarda la sua esclusività (o meno) PlayStation. Effettivamente inizialmente era stata presentata come esclusiva per la console Sony, tuttavia in seguito alcuni rumor hanno spostato l'asticella verso l'esclusività temporale.Ora invece una nuova svolta arriva direttamente dalla Gamescom, in un'immagine pubblicata dallo stesso creatore del gioco Hideo Kojima, ...

Gamescom 2019 : Death Stranding si mostra in un inedito video gameplay : Death Stranding è senza dubbio uno dei giochi più attesi e fortunatamente Hideo Kojima in persona è salito sul palco della Gamescom per diffondere alcuni dettagli sul suo nuovo progetto, il tutto condito con un inedito video gameplay.Il video mostra il protagonista Sam, raggiungere una sorta di avamposto (grazie all'utilizzo della fidata scala) per l'organizzazione per cui lavora e consegnare la merce designata. In seguito ad una brutta caduta ...

Gamescom 2019 : Death Stranding - Hideo Kojima e nuovi trailer per Mama - Bridge Baby e Deadman : Hideo Kojima è salito sul palco del Gamescom 2019 Opening Night Live per parlare del piatto forte dell'evento: Death Stranding. Un gioco definito ancora una volta unico, un open-world che è nelle ultimissime fasi di sviluppo e per il quale il buon Kojima non sarebbe dovuto essere presente all'evento per non perdere neanche un minuto di tempo da dedicare allo sviluppo.I personaggi secondari sono protagonisti assoluti di due trailer e si tratta di ...

Death Stranding : Hideo Kojima torna a mostrare il gioco e gli effetti dell'acqua in una nuova immagine : Hideo Kojima ci ha offerto un nuovo sguardo ravvicinato al suo attesissimo Death Stranding, pubblicando una nuova immagine sul suo account Twitter.L'immagine ci permette di vedere il lavoro svolto per quanto riguarda la realizzazione dell'acqua. Come potete vedere, l'immagine visibile più in basso mette in risalto gli effetti del sistema di illuminazione e i riflessi, che sottolineano l'ottimo lavoro svolto dal team di sviluppo.Leggi altro...

Death Stranding : molti fan si sono stupiti della sua rimozione dalla lista esclusive PlayStation : Death Stranding è il nuovo ed attesissimo titolo targato Hideo Kojima che stando a quanto dichiarato sarà l'avanguardia di (addirittura) un nuovo genere videoludico. Il gioco era inizialmente previsto (o meglio si pensava essere) in esclusiva PS4 ma di recente il suo nome è stato eliminato dalla relativa lista, mandando in confusione decine di fan.Questo non significa che Sony ha appena perso un'esclusiva ma che semplicemente Death Stranding non ...

Death Stranding : terminate le registrazioni del doppiaggio giapponese : Lo sviluppo di Death Stranding sta procedendo, avviandosi così al suo completamento. A tre mesi esatti prima del lancio del gioco, il regista Hideo Kojima ha recentemente parlato del fatto che il suo studio è entrato nel cosiddetto "periodo di crunch", in cui gli sviluppatori sono sottoposti a straordinari per far sì che il gioco sia completo per la data prestabilita.Attraverso Twitter, Kojima ha confermato che la sessione del doppiaggio ...

Death Stranding si mostra in nuove stupende immagini : Death Stranding è senza dubbio uno dei titoli più attesi di quest'estate, complice il fatto che segnerà il ritorno sulla scena di quel genio di Hideo kojima, creatore della saga di Metal Gear. Nell'attesa di scoprire di più sul nuovo progetto di Kojima (è stato confermato che il gioco sarà presente alla Gamescom 2019), sono state pubblicate un paio di nuove immagini.Entrambe le immagini mostrano la bellezza delle ambientazioni di Death Stranding ...

Death Stranding non compare più come esclusiva PS4 sul sito ufficiale di Sony : Negli ultimi mesi si è parlato più volte di una versione PC dell'atteso Death Stranding. Il nuovo gioco della mente dietro la serie di Metal Gear, Hideo Kojima, è stato elencato come esclusiva PS4 sul sito Web di Sony, tuttavia, sembra che il gioco potrebbe uscire anche su altre piattaforme.come si può vedere chiaramente sul sito web di Sony, Death Stranding non si trova da nessuna parte nella sezione "Esclusive PS4", diversamente da qualche ...