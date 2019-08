Crisi | Di Maio | “Discussioni nel Pd? Li conoscevamo Si chiarissero un po’ le idee”

Crisi di governo : Salvini pronto ad offrire Palazzo Chigi a Di Maio : Il ministro dell'interno Matteo Salvini è pronto a tutto per "rientrare in partita" e scongiurare l'ipotesi di un governo giallorosso. Ieri, il leader della Lega (leggermente in calo negli ultimi sondaggi), dopo esser salito al Colle ha dichiarato di essere pronto a rimettersi al lavoro con i pentastellati ("Se qualcuno mi dice che i 'no' diventano 'sì'....io non porto rancore"). Il presidente Mattarella, intanto ha annunciato, per martedì, un ...

Crisi di governo - Di Maio : “Non mi importa della poltrona. Il dialogo con i dem deve partire dal taglio dei parlamentari” : Un obiettivo certo, il taglio dei parlamentari, e nessun interesse “per la poltrona”. Così Luigi Di Maio, dopo l’ultima giornata di consultazioni, al termine della quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiesto “scelte chiare in tempi brevi”, racconta il suo punto di vista in un’intervista al Corriere della Sera. Secondo il leader dei 5 stelle non “si parla di poltrone”, ma di ...

Crisi DI GOVERNO/ Folli : Mattarella mette spalle al muro Di Maio e Zingaretti : M5s e Pd hanno avviato il confronto e Mattarella ha dato loro tempo fino a martedì prossimo per trovare un accordo politico

Crisi - Di Maio : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la nave” : “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente Mattarella. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani” ha concluso L'articolo Crisi, Di Maio: “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere maggioranza solida. Non lasciamo affondare la ...

Governo - diretta Crisi. Di Maio : Di Maio : 10 punti da portare a termine - «M5S non lascia la nave affondare». Salvini : «Elezioni via maestra». Mattarella parlerà alle 20 : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi - Di Maio al Quirinale : “Il coraggio è di chi rimane per cambiare”. L’intervento integrale : “Il voto non ci intimorisce affatto ma il voto non può essere la fuga dalle promesse fatte dagli italiani. Abbiamo tante cose da fare”. Lo afferma il leader del M5S Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi ha aggiunto: “Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati. Noi non lasciamo affondare la ...

Crisi - la diretta – Secondo giorno di consultazioni - Di Maio : “Dieci impegni per nuovo governo - dal taglio dei parlamentari al conflitto di interessi” : Il Carroccio chiede le urne subito, ma lascia (ancora) aperta la porta al M5s. Il Pd dice di essere disposto alle trattative con i 5 stelle, ma al tempo stesso pone alcune condizioni che complicano e non poco le trattative. I grillini frenano i retroscena e aspettano di vedere Sergio Mattarella. Il Secondo giorno di consultazioni al Quirinale sarà anche quello decisivo per capire se i partiti riusciranno a convincere il Quirinale che ci sono i ...

Governo - diretta Crisi. Di Maio : «Leggi bloccate - 10 obiettivi da portare a termine» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi - Salvini : “Di Maio ha lavorato bene. Sì a governo che costruisce e guarda avanti” : “Credo che Di Maio abbia lavorato bene nell’interesse del Paese, agli insulti di altri preferisco non rispondere. Preferisco un governo che faccia che costruisca, che guardi avanti”. L’ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica. “Il governo – ha concluso – non andava più avanti. Se c’è voglia di lavorare, la Lega è nata per ...