Chef morto, procura Lodi apre inchiesta

Iltore della Repubblica diha annunciato che aprirà un'sul decesso di Andrea Zamperoni,giano trovatoa New York."Attendiamo poi anche di capire quale è stato l'esatto motivo della morte. Il fascicolo verrà aperto oggi", ha detto iltore. Di Zamperoni non si avevano notizie da sabato scorso. Il suo corpo è stato ritrovato in un ostello nel Queens, noto per droga e prostituzione. La polizia lo ha rinvenuto avvolto in una coperta. Si attende l'esito dell'autopsia.(Di venerdì 23 agosto 2019)