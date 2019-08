Uomo fa una vincita alla lotteria e poi accade una cosa che nessuno si sarebbe mai

Uomo va a pranzo - lascia una scatola sul tavolo e dice alla cameriera che il contenuto è suo - quello che accade dopo è incredibile : Un Uomo , cliente fisso in un ristorante era andato, come ogni giorno, a pranzo e poi, terminato di mangiare, aveva messo sul tavolo una scatola e aveva detto alla cameriera, Stacy Knutson una donna di Moorhead, in Minnesota, che il contenuto di quella scatola era suo. La donna, appena l’Uomo era uscito dal locale, aveva aperto la scatola e aveva trovato dentro 12.000,00 dollari. Frastornata, incredula e felice aveva deciso di chiedere alla ...

Il cibo sparisce inspiegabilmente dal frigorifero - Uomo installa le telecamere e scopre qualcosa di assurdo - una donna si nasconde nel suo armadio da un anno : Rischiava di impazzire un uomo di 57 anni che per alcuni mesi non riusciva a spiegarsi come mai il cibo sparisse dal suo cibo. L’uomo si recava presso il suo supermercato di fiducia, faceva la spesa settimanale che spariva rapidamente, senza alcuna spiegazione. Il 57 enne allora ha voluto vederci chiaro e ha installato un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso in tutto l’appartamento. Dopo alcuni giorni l’incredibile ...

Crisi - Grillo : “Da Salvini una pugnalata. Uomo di media intelligenza ma pensavo leale” : “Questo Salvini, era un ragazzo tranquillo, credevo fosse abbastanza leale, con un livello medio di intelligenza ma insomma… Ma non pensavo fosse proprio la slealtà e la pugnalata”. Lo dice Beppe Grillo in un video in cui interpreta un dialogo immaginario con Umberto Bossi. “Non entro nel merito della cose, non è il mio compito, ma da elevato e come fondatore del movimento non potevo che parlare con il fondatore della ...

Un Uomo mangia del peperoncino piccante e gli accade una cosa atroce : Questa notizia è riportata dal ‘Journal of Emergency Medicine’. Un uomo, amante del piccante, ha partecipato ad un concorso dove bisognava mangiare i Bhut Jolokia che sono chiamati anche ‘Ghost peppers’ che significa ‘Peperoncini serpente’. Si tratta di uno dei tipi di peperoncini in assoluto più piccante al mondo. L’uomo, un 47enne, ha mangiato i Bhut Jolokia non interi ma spalmandoli ...

Dopo che muore la sorella un Uomo fa una cosa straordinaria per la madre - il racconto è da brividi : Una donna diversi anni fa perse la propria figlia ed era disperata come lo sarebbe ogni madre. Con il passare del tempo e, forse per il dolore immenso per la tragica perdita, la donna ha iniziato a dare segni di squilibrio mentale e allora il figlio per provare a darle un po’ di conforto ha preso una decisione: vestirsi come la sorella morta e fare finta di essere lei. L’uomo, che vive con l’anziana madre, da quel momento ha dismesso gli ...

Uomo mette un annuncio su internet per cercare una donna - la moglie risponde “Prepara le valigie che a casa trovi l’avvocato maiale bastardo“. : Che i social stiano facendo tanti danni questo è ormai certo C’è chi riesce ad usarli in modo discreto e non farsi mai scoprire dal compagno/compagna c’è, invece, chi magari ha meno esperienza e si fa scoprire subito con conseguenze facilmente immaginabili. Il caso di Fausto è uno di questi. L’Uomo, sposato con figli ha messo questo annuncio su facebook: : “Sposato con figli, cerco esperienza extraconiugale se ci siete zona Ravenna ...

Vincenzo Nibali ricorda Felice Gimondi : “Era un grande Uomo - aveva sempre una parola giusta per me” : Il giorno dopo la triste notizia della morte di Felice Gimondi, il mondo del ciclismo piange un grande campione che ci ha lasciati. Vincenzo Nibali, che si sta allenando proprio in Sicilia, consegna alla Gazzetta dello Sport il suo personale ricordo: “La notizia è girata subito qui. La morte di Gimondi è una grande perdita. Per me è difficile dire qualcosa su quello che ha fatto come sportivo, perché non ho vissuto il suo tempo, non ho ...

Messina : duplice omicidio per una lite sul parcheggio - fermato un Uomo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Una banale lite su un parcheggio finisce in una rissa che poi sfocia in un duplice omicidio. E’ accaduto a Ucria, piccolo paese del messinese, dove ieri sera si è consumata la tragedia. Nella notte è stato fermato dai carabinieri l’uomo accusato di essere l’assassino, originario del catanese. Le vittime sono Antonino Contiguglia, 60 anni, e Fabrizio Contiguglia, 30 anni, ...

Messina : duplice omicidio per una lite sul parcheggio - fermato un Uomo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Una banale lite su un parcheggio finisce in una rissa che poi sfocia in un duplice omicidio. E' accaduto a Ucria, piccolo paese del messinese, dove ieri sera si è consumata la tragedia. Nella notte è stato fermato dai carabinieri l'uomo accusato di essere l'assassino,

Messina : duplice omicidio per una lite sul parcheggio - fermato un Uomo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Una banale lite su un parcheggio finisce in una rissa che poi sfocia in un duplice omicidio. E’ accaduto a Ucria, piccolo paese del messinese, dove ieri sera si è consumata la tragedia. Nella notte è stato fermato dai carabinieri l’uomo accusato di essere l’assassino, originario del catanese. Le vittime sono Antonino Contiguglia, 60 anni, e Fabrizio Contiguglia, 30 anni, ...

Ciclismo - BinckBank Tour : un Uomo rischia di causare una maxicaduta : Archiviati i Campionati Europei e in attesa dell’ultimo grande giro della stagione, la Vuelta Espana, il grande Ciclismo del World Tour si è spostato in questa settimana tra Belgio e Olanda. Da lunedì si sta correndo il BinckBank Tour, gara a tappe che ripercorre alcune delle strade delle classiche di primavera e che nei primi tre giorni è stata monopolizzata dalle volate di Sam Bennett. Ma anche più dei risultati ha tenuto banco il tema della ...

A Philadelphia un Uomo ha ferito sei agenti di polizia in una sparatoria prima di essere arrestato : A Philadelphia, negli Stati Uniti, un uomo ha ferito sei agenti di polizia durante una sparatoria ed è stato arrestato con un’operazione che ha coinvolto decine di agenti bloccando un intero quartiere della città. La sparatoria è cominciata intorno alle 16.30

Uomo quando torna a casa porta con se sempre una valigia grossa e pesante - cosa c’è dentro è sconvolgente : Un Uomo di 52 anni, Curtis T. Lowe che viveva a Portland ogni sera che tornava a casa portava con se una grossa e pesante valigia rosa. Tutti quelli che lo incrociavano nel portone si chiedevano cosa trasportasse ogni sera con tanta fatica ma nessuno osava chiederglielo. Un giorno, però, qualcuno ha pensato di denunciare quella strana situazione alla polizia e così le forze dell’ordine sono arrivate nel portone e hanno aspettato l’Uomo che ...

Tragico incidente in Calabria : muore Uomo 49enne - ferita una famiglia : Pochi minuti fa un grave incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di 49 anni. Sempre nello stesso scontro un'intera famiglia è rimasta ferita ed è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Al momento le notizie che ci giungono sono molto frammentarie, la causa del sinistro sarebbe attribuibile ad un sorpasso azzardato, ma nelle prossime ore di dovrebbero sicuramente avere maggiori informazioni. Il ...