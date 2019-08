New Jersey | una bambola di Pennywise il clown arriva fluttuando in un giardino privato

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Il 5 settembre si avvicina, e sarà il giorno che sancirà l’uscita nelle sale cinematografiche di ‘It: Capitolo 2’ di Andy Muschietti, trasposizione cinematografica di quel magnifico libro horror scritto da Stephen King, che ha diviso i social in due. L’hype è comunque alle stelle, e qualcuno ha deciso di prepararsi alla prima del film in maniera piuttosto originale, addirittura facendo fluttuare in ununadiil: tale episodio ha scatenato il panico nella proprietaria dell'immobile. È avvenuto nel New(USA) e lo stesso Stephen King non ha potuto non rimanerne colpito e rispondere su Twitter con un ironico, quanto inquietante post dal titolo ‘Galleggiamo tutti, qui sotto. Galleggerai anche tu’....

AniStreep5 : RT @AniStreep5: Il libro Queen Meryl:The Iconic Roles, Heroic Deeds e Legendary Life of Meryl Streep, disponibile da settembre L’attrice d… - tavor25 : “Ispirato dai testi e dalla musica di Bruce Springsteen” Guarda il trailer del film che racconta la storia di un t… - angelo_cennamo : @Basil_73 @recerusse Può essere. In quegli anni girovagavo per il New Jersey -