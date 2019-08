Il Real pensa a Pepe Reina per rimpiazzare Navas

Pensa di dare da mangiare alla figlia di 3 anni caramelle a forma di palline - la piccola ne mangia più di 200 - la madre scopre cosa Realmente sono capisce che la bimba sta per fare una fine orribile : Un uomo aveva comprato dal supermercato una busta contenente più di 200 palline colorate credendo che fossero caramelle di zucchero. Appena tornato a casa l’uomo le aveva date da mangiare alla figlia di 3 anni che le aveva divorate in pochi minuti. La madre aveva subito Pensato che in quelle caramelle c’era qualcosa di strano. Ne aveva mangiate una e si era accorta subito che quelle non erano caramelle, perché non erano per niente ...

Biasin (Libero) : La Juve ha giocato con Lukaku. In Realtà pensa solo a Icardi : Su Libero Fabrizio Biasin parla dell’affare che coinvolge Lukaku, Dzeko, Dybala, Icardi e Higuain. Giovedì si chiude il mercato inglese in entrata e dunque difficilmente il Manchester United cederà Lukaku oltre quella data, a meno che non riesca a rimpiazzarlo tra oggi e domani con Mandzukic e guadagni altro tempo. La situazione, al momento, vede la Juve che fa un passo indietro, mentre l’Inter è tornata alla carica con ...

Pogba - parla il fratello : “Se Paul pensa che il Real sia il meglio per lui…” : “Il Real? Voglio sempre il meglio per mio fratello. Se lui pensa che sia la migliore squadra per lui, ci andrà”. A parlare ad “AS” è Mathias Pogba, fratello di Paul, tornato in Spagna per firmare con il Manchego Ciudad Real, club di terza divisione. “Ci sono tanti rumours e su quelli non puoi farci nulla – afferma a proposito del futuro del fratello, ora al Manchester United ma nel mirino di Real Madrid ...

Il Real Madrid non pensa ai naming rights per il Bernabeu : Niente naming rights per il nuovo Bernabeu, nemmeno dopo la ristrutturazione. L’idea del Real Madrid è infatti quella di mantenere la denominazione storica, come confermato da David Hopkinson, Global Head of Partnerships del Real Madrid, in un’intervista a World Football Summit. «Penso che il nuovo stadio sarà una grande trasformazione – ha spiegato Hopkinson -. Se […] L'articolo Il Real Madrid non pensa ai naming rights ...

Girano un film armati - arriva la polizia pensando sia Realtà e spara - cosa accade dopo : In una cittadina dell’Indiana, a Crawfordsville, una troupe cinematografica stava girando un film con scene di rapina e , dunque, con attori armati per la scena. Qualcuno dei cittadini che non ha capito che si trattava di un film anche perché si trattava di una produzione a basso costo, ha chiamato la polizia segnalando che in un locale, il pub di Crawfordsville, stava avvenendo una rapina. E’ arrivata la polizia che ha visto un uomo ...