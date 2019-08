Diritti d’immagine calciatori e attori | cosa sono e finalità La suddivisione

Tuttosport : Napoli-Icardi - intesa sui Diritti d’immagine - saranno condivisi : Tempo scaduto, questo avrebbe detto Aurelio De Laurentiis a Wanda Nara secondo l’edizione odierna di Tuttosport. Il presidente del Napoli non ha altro tempo da perdere e concede questo ultimo week end di riflessione a Mauro prima di virare verso un altro attaccante. Un altro weekend per riflettere, l’ultimo, e poi da lunedì prendere o lasciare. E’ il messaggio, garbato, ma deciso, che De Laurentiis ha lanciato a Wanda Nara nel corso del ...

Tuttosport – De Laurentiis offre 8 milioni più tutti i Diritti d’immagine a Icardi : Il Napoli vuole Icardi, il presidente De Laurentiis è disposto a fare una follia, secondo Tuttosport, per l’attaccante argentino. Le possibilità per l’attacco azzurro in questo momento sono rappresentate da due alternative, Icardi che potrebbe mettere alla porta Milik o Llorente che sarebbe un panchinaro e sostituto del polacco. Sull’argentino c’è da registrare un sorpasso della Roma, che in questo momento rappresenta meglio del ...

Calciomercato Napoli – Accordo con il PSV per Lozano : resta il nodo sui Diritti d’immagine - si inserisce il Monaco… : Il Napoli ha trovato l’Accordo con il PSV per Hirving Lozano su una base di 42 milioni, manca ancora quello sui diritti d’immagine con il giocatore: il Monaco prova ad inserirsi Il Napoli ha trovato l’Accordo con il PSV per Hirving Lozano. La conferma arriva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che dà l’Accordo siglato sulla base di 42 milioni di euro da versare in più tranche al club olandese. restano invece da limare gli ultimi ...

Lozano Napoli – Il Napoli supera lo scoglio Diritti d’immagine con una strategia precisa : Stando a quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb, Hirving Lozano sarà ingaggiato a breve dal Napoli. superati i problemi sui diritti d’immagine. Lozano Napoli – Il rilancio sull’ingaggio è stata la chiave di volta per superare le difficoltà emerse per chiudere il passaggio del messicano al Napoli. Il Napoli garantirà 4 milioni netti più bonus a stagione all’attaccante classe ’95. superato ...

Lozano Napoli – Apertura sui Diritti d’immagine - le ultime : L’edizione odierna de Il Mattino riporta di un’aggiornamento in merito alla trattativa che porterebbe Hirving Lozano al Napoli Lozano Napoli – Il procuratore del giocatore, Mino Raiola, sta spingendo per la chiusura dell’affare in tempi brevi. Sembra tutto pronto, l’accordo tra le società prevede il versamento della clausola risolutiva di 42 milioni al PSV, al giocatore andrebbero 4,5 milioni di euro per 5 ...

Gazzetta : gli ultimi due ostacoli per arrivare a Lozano sono i Diritti d’immagine e la moglie : Il Napoli ha l’accordo con il PSV, o meglio il presidente De Laurentiis ha deciso di pagare i 42 milioni della clausola per Lozano, riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Quello che ancora manca è trovare una soluzione hai diritti d’immagine che il messicano non vorrebbe lasciare totalmente al Napoli,ma se ne riparlerà dopo ferragosto. De Laurentiis è sicuro di superare il problema il club gli garantirà un ingaggio da top, guadagnerà ...

Tuttosport : Il Napoli tratta con Icardi - c’è l’intoppo dei Diritti d’immagine : È nell’aria la concreta possibilità che Mauro Icardi diventi un calciatore del Napoli. Non più solo un sogno dei tifosi, dunque, ma un’affare a cui la società sta pensando. Si susseguono gli innumerevoli contatti tra Giuntoli e Wanda Nara per trovare un accordo prima con l’argentino, per poi fare un’offerta concreta all’Inter che non aspetta altro che liberarsi di Mauro. Secondo l’edizione odierna di ...

CdM – Svolta ADL : Diritti d’immagine a James Rodriguez e incontro con Lozano a Montecarlo. Il punto : Svolta ADL: diritti d’immagine a James Rodriguez e incontro con Lozano a Montecarlo Svolta ADL: diritti d’immagine a James Rodriguez e incontro con Lozano a Montecarlo. Il Napoli apre alla cessione dei diritti d’ immagine ai calciatori e si porta un passo avanti nelle difficili trattative per arrivare a giocatori di un certo livello quali Lozano e James Rodriguez. Quest’ ultimo è una vera e propria azienda dal punto ...

Sky - Ugolini : “Per Rodriguez si discute sui Diritti d’immagine. Manolas visite mediche prima del 6 luglio. Verdi? Doppia richiesta…” : Ugolini fa il punto sulla trattativa James Rodriguez-Napoli Massimo Ugolini è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli ed ha fatto il punto sulla trattativa di James Rodriguez. Ecco quanto ha dichiarato: “E’ipotizzabile che Manolas faccia le visite mediche prima del 6 luglio, ma non è certo che possa accadere. Il Napoli attende questo ...

Sky - Ugolini : “Per James Rodriguez c’è il problema dei Diritti d’immagine” : Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, rivelando le ultime novità sul Napoli partendo da Manolas “È ipotizzabile che Manolas faccia le visite mediche prima del 6 luglio, ma non è certo che possa accadere. Il Napoli attende questo dettaglio per ufficializzare l’acquisto. Non penso però che queste visite possano essere fatte prima del raduno di Dimaro, poi magari verrò smentito tra un’ora” Poi ...

Sky- James al Napoli in tempi brevi. C’è da sciogliere il nodo Diritti d’immagine : Notizie di mercato da Sky Sport che conferma James Rodriguez molto vicino al Napoli. Il calciatore colombiano, che ha attualmente concluso la Copa America, piace tanto al Napoli, ma soprattutto è il Napoli a piacere a lui, o meglio Carlo Ancelotti. James vuole assolutamente ritrovare l’unico mister che sia stato in grado di farlo esprimere al meglio in una squadra di club. Adesso pare proprio che ci siamo, si tratta di risolvere gli ultimi ...