10 idee per le vacanze estive del 2020

Fonte : wired

(Di giovedì 22 agosto 2019) La lavatrice gira e rigira per lavare tutto quanto, le valigie tornano mestamente nello sgabuzzino e i social traboccano di fotografie griffate #memories. Per molti ledel 2019 si apprestano a entrare inesorabilmente nel mondo dei ricordi, mentre scuola e lavoro tornano a bussare prepotentemente alla porta della quotidianità. Come combattere, dunque, la nostalgia e lo sconforto che rischiano di compromettere in modo irreversibile il nostro ritorno in città? Incominciando a programmare le prossime, ovviamente. In Islanda, per esempio, per perdersi tra cascate mozzafiato, geyser birichini, terme all’aperto e assaggi di squalo fermentato. O chissà, magari nel lontano Vietnam, per viaggiare a cavallo fra tradizioni antichissime e impronte più che fresche della recente storia, alternando il tutto con vere e proprie spiagge paradisiache. In alternativa, senza ...

matteosalvinimi : Oggi al Senato dal presidente del consiglio ho ascoltato non idee, solo insulti. È evidente che ci fosse da settima… - CarloCalenda : Gennaro non sono rancoroso o astioso. Semplicemente non la penso come te. O meglio la penso come tu la pensavi 20gg… - FabManuelMulas : #DiMaio Se eri un #leader coerente del #M5S Dovevi rifiutare le #consultazioni disertandole tu come la #Lega senza… -