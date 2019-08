Rapallo | ragazza di 15 anni cade dal balcone E’ gravissima

rep_genova : Rapallo, ragazza precipita dal secondo piano: in codice rosso a San Martino [news aggiornata alle 14:04] - rep_genova : Rapallo, ragazza precipita dal secondo piano: in codice rosso a San Martino [news aggiornata alle 14:00] - rep_genova : Rapallo, ragazza precipita dal secondo piano: in codice rosso a San Martino -

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La giovane è precipitata davanti ai genitori; il suo volo è finito nel cortile della palazzina in cui alloggiavano per le vacanze estive. Laè ora ricoverata nel reparto di rianimazione.

Dalla Rete Google News

Telenord

Una ragazza di 15 anni, di origini modenesi, è caduta stamane dal balcone del secondo piano della casa in cui è in vacanza con la famiglia a Rapallo, in via ...