Fonte : wired

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La prima stagione diera stata – scusate il gioco di parole – “mind-blowing”, sconvolgente. La serie thriller ambientato nella seconda metà degli anni 70 e basato sulle registrazioni delle primissime interviste condotte dagli investigatori dell’Fbi ai pluriomicidi rinchiusi nelle prigioni di tutto il territorio americano rielaborava in un modo nuovo e dal bassissimo tasso di spettacolarizzazione un genere che ha ammantato la figura deldi un’aura glamour ai limiti dell’assurdo. David Fincher, osannato regista hollywoodiano che si era cimentato già con la caccia al maniaco assassino nel pregevole Seven confeziona una seconda stagione (disponibile dal 16 agosto su Netflix) sempre incentrata sulla vita on the road dell’entusiasta agente Holden Ford e del suo pragmatico collega Bill Tench, in giro per gli Stati Uniti per raccogliere le testimonianze dei ...

MilanoCitExpo : MIndhunter 2, dopo averli analizzati è venuto il momento di cacciare i serial killer… - veelvethunder : Dopo il quarto episodio: #Mindhunter - MrsHannigram : in questa stagione sia per Bill che per Wendy si è approfondito l'aspetto più intimo e famigliare mentre per Holden… -