Lorenzo Riccardi | ex U&D | smentisce la dolce attesa di Claudia e sul GF Vip | ' Si

Claudia Dionigi incinta? Parla Lorenzo Riccardi - poi la foto : “Io e te” : Uomini e Donne, Claudia Dionigi incinta di Lorenzo Riccardi? La storia d’amore di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi continua nel migliore dei modi tra una vacanza e l’altra in questa caldissima estate. Non avevamo molti dubbi in realtà sul fatto che potessero durare perché sin dal trono ci sono sembrati affini e fatti l’uno per […] L'articolo Claudia Dionigi incinta? Parla Lorenzo Riccardi, poi la foto: “Io e ...

Uomini e Donne - Luca Dorigo contro Lorenzo Riccardi : “Qui si sta da Dio” : Le parole che Lorenzo Riccardi ha dedicato alla Sardegna non sono piaciute a nessuno. E oggi ha detto la sua anche l’ex tronista Luca Dorigo Non c’è niente da fare, Lorenzo Riccardi è finito in una vera e propria bufera. Le polemiche sulle sue parole sulla Sardegna proprio non vogliono placarsi e oggi anche un […] L'articolo Uomini e Donne, Luca Dorigo contro Lorenzo Riccardi: “Qui si sta da Dio” proviene da Gossip ...

Luca Dorigo - ex U&D - punzecchia Lorenzo Riccardi : 'Tronista si nasce - non si diventa' : Le cose che ha detto Lorenzo Riccardi sulla Sardegna hanno fatto storcere il naso a molti: sebbene il ragazzo abbia fatto un mezzo dietrofront dopo aver consigliato ai fan di andare in vacanza altrove, sono ancora tanti quelli che lo punzecchiano per la brutta figura fatta. Luca Dorigo, ex tronista di Uomini e Donne, ha commentato ironicamente le esternazioni del "Cobra" con un video nel quale illustra i comfort dell'isola. Luca Dorigo attacca ...

UeD - Lorenzo Riccardi : continua la polemica - l’ex tronista bersagliato : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi bersagliato dopo le polemiche sulla Sardegna Lorenzo Riccardi durante il suo percorso a Uomini e Donne non ne ha mai sbagliata una, sia come corteggiatore sia come tronista perché in fondo nonostante le sue scelte poco comprensibili è sempre stato sé stesso e si è comportato seguendo le sue sensazioni […] L'articolo UeD, Lorenzo Riccardi: continua la polemica, l’ex tronista bersagliato proviene da ...

VALERIA BIGELLA DIFENDE Lorenzo RICCARDI/ 'Critiche alla Sardegna? È stato frainteso' : Dopo le critiche di LORENZO RICCARDI alla Sardegna, 'vacanza di mer*a', è l'ex Tempation Island, la sarda VALERIA BIGELLA, a prenderne le parti.

Lorenzo Riccardi : “Non venite in vacanza in Sardegna” - scoppia la polemica e lui fa marcia indietro : “Che vacanze di mer**”: è cominciata così la faida tra l’ex tronista Lorenzo Riccardi e una parte della Sardegna. In vacanza sull’isola, il giovane ha lamentato una serie di disservizi provocando l’ira dei sardi. La querelle ha assunto contorni tali da spingerlo a fare un passo indietro: “Ho fatto quelle storie perché spero si possa migliorare”.Continua a leggere

Lorenzo Riccardi e la "vacanza di m***a" in Sardegna : lo sfogo e il chiarimento : Giorni da dimenticare per Lorenzo Riccardi. L'ex tronista di Uomini e Donne ha trascorso un po' di tempo in Sardegna cercando di godersi qualche giorno fra sole e spiagge, ma quella che doveva essere una semplice vacanza si sarebbe trasformata in un incubo oppure, più semplicemente come da lui specificato una vacanza "di m***a" e a testimoniare il tutto è lo sfogo condiviso nei social.Lorenzo si trovava a San Teodoro ma il posto a quanto pare ...

Lorenzo Riccardi - il tronista attacca la Sardegna : “Una vacanza di me*** - non venite. Un problema unico” : “Se dovete andare in vacanza, non venite in Sardegna, perché è un problema unico, è un problema per fare qualsiasi cosa”. Esordisce così Lorenzo Riccardi, inflencer 22enne prima corteggiatore e poi tronista di Uomini e Donne, che ha pubblicato in una serie di video su Instagram il suo sfogo su quanto accaduto durante quella che definisce “una vacanza di me***” in Sardegna. Il giovane ha elencato puntualmente tutte le ...

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi prendono una decisione importante : Uomini e Donne: Claudia e Lorenzo fanno le presentazioni ufficiali in famiglia Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi fanno sul serio. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram Stories pochi minuti fa ha annunciato che a breve ci saranno le presentazioni ufficiali in famiglia. I genitori di Lorenzo infatti scenderanno a Latina per incontrare la mamma e il papà di Claudia. “Lorenzo oggi i nostri genitori si incontreranno! Sei ...

Lorenzo Riccardi - sfogo sulla Sardegna : la risposta di Valeria Bigella : Lorenzo Riccardi nella bufera dopo le critiche alla Sardegna: sulla vicenda arrivano le parole sorprendenti di Valeria Bigella, una sarda ‘doc’ Nella giornata di ieri Lorenzo Riccardi, attualmente in vacanza in Sardegna, ha criticato l’isola per certe questioni legate a dei disguidi turistici, come il fatto che in certe spiagge non si trovino parcheggi e […] L'articolo Lorenzo Riccardi, sfogo sulla Sardegna: la risposta ...

Lorenzo Riccardi - ex U&D - su Instagram : 'In Sardegna una vacanza di m... - non ci venite' : La lamentela di Lorenzo Riccardi sulla problematica vacanza che sta trascorrendo in Sardegna, sta facendo molto discutere: l'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha usato Instagram per consigliare ai suoi fan di andare a rilassarsi altrove perché sull'isola fanno un problema per qualsiasi cosa. Dopo aver letto le proteste dei sardi sulla cattiva pubblicità che ha fatto alla loro terra, il ragazzo ha ridimensionato il suo pensiero sia in ...

Lorenzo Riccardi 'Non venite in Sardegna'/ Uomini e Donne - web furioso : 'Vergognati!' : Lorenzo Riccardi fa infuriare il popolo sardo per alcune dichiarazioni fatte sulla Sardegna. È polemica sull'ex tronista di Uomini e Donne

Uomini e donne - Lorenzo Riccardi contro la Sardegna : «Vacanza di merd*. Un problema per fare qualsiasi cosa» : Con un video dalla sua stories di Instagram Lorenzo Riccardi, ex tronista di ?Uomini e donne? e influencer ha fatto arrabbiare il popolo social (soprattutto sardo) per via di alcune...

Lorenzo Riccardi - bufera per post su Sardegna : il tronista spiazzato interviene : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi polemico in Sardegna Lorenzo Riccardi è in vacanza in Sardegna con Claudia Dionigi, e in alcune storie recentemente pubblicate su Instagram ha parlato di alcuni problemi che hanno avuto durante la permanenza; il messaggio dell’ex tronista metteva in evidenza una certa insofferenza per quello che gli era capitato – soprattutto […] L'articolo Lorenzo Riccardi, bufera per post su Sardegna: il ...