Insomniac | l' acquisizione da parte di Sony darà allo studio la possibilità di raggiungere

Shawn Layden parla del futuro di Sunset Overdrive dopo l'acquisizione di Insomniac da parte di Sony : Di recente è stata annunciata ufficialmente l'avvenuta acquisizione di Insomanic Games (Marvel's Spider-Man e Ratchet & Clank) da parte di Sony , si tratta senza dubbio di una manovra ottima, che ha consentito alla compagnia giapponese di mettere le mani su una studio molto talentuoso.Tutta via in molti si sono chiesti cosa succederà a Sunset Overdrive , IP precedentemente pubblicata in esclusiva per le piattaforme Microsoft. A tal proposito è ...

Naughty Dog - Sucker Punch - Guerrilla e altri studi di Sony commentano l'acquisizione di Insomniac Games : Nelle ultime ore si è parlato moltissimo del l'acquisizione da parte di Sony di Insomniac Games e i fan già si sono espressi in merito. Ma che ne pensano le persone all'interno di Sony riguardo questa importante acquisizione?In rete sono comparsi alcuni tweet interessanti da vari sviluppatori degli WorldWide studi os di Sony . Naughty Dog, Sucker Punch , Guerrilla Games , London studi o e altri hanno condiviso il loro entusiasmo per l'arrivo in ...

Non solo Insomniac Games : Sony avrebbe in programma l'acquisizione di altri studi : Fino ad ora la Gamescom 2019 non ha solamente mostrato attesi giochi in arrivo, la fiera di Colonia, infatti, è anche un evento per importanti annunci, come quello bomba di Sony, che ha rivelato l'acquisizione di Insomniac Games.Lo studio responsabile dell'acclamato Spider-Man, dunque, fa ora parte degli studi first party di Sony. Tuttavia, sembra che la compagnia abbia qualche altra sorpresa in serbo.Stando a quanto affermato dal noto insider ...