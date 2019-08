Conte-bis | il veto Pd può cadere Di Maio e Zingaretti vicepremier?

Governo - via alle consultazioni : dopo Casellati c'è Fico | Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Renzi : "Nuovo governo - ma senza di me" | Zingaretti : "No a un Conte bis" : Favorevolissimo a una intesa con M5s è Matteo Renzi. Mercoledì la Direzione deciderà la linea del partito in vista delle consultazioni al Quirinale

Governo : ‘forte’ - no Conte bis e discontinuità - i paletti di Zingaretti : Roma, 20 ago. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – Nicola Zingaretti riunisce domani alle 11 la Direzione Pd. Una riunione da cui uscirà la linea dem da portare al Quirinale (composizione della delegazione compresa). Al Nazareno si sta lavorando a un documento, un ordine del giorno che, questa è l’intenzione, raccolga la condivisione delle anime dem. Nello schema del segretario, la premessa è che il Pd non ha alcun timore di ...

Governo : ‘forte’ - no Conte bis e discontinuità - i paletti di Zingaretti (2) : (AdnKronos) – Inoltre, già nel documento che verrà presentato domani in Direzione, potrebbero essere Contenuti alcuni punti sui quali lavorare se si presentassero le condizioni per lavorare a un Governo di legislatura. I ‘trattativisti’ spingono per una formula che impegni il Pd su alcuni punti fondamentali per lavorare ad un Governo forte che abbia prospettiva di legislatura. Detto questo, dalle parti del Nazareno, ...

Salvini subisce Conte - poi attacca : «Inciucio con Pd da mesi». Bufera sul bacio al crocifisso : «Rifarei tutto quello che ho fatto. Continuo a pensare che si debba andare al voto». Matteo Salvini tira dritto, cominciando così il suo intervento nell'Aula del Senato, nel...

Zingaretti allontana il Conte bis : "Non si autoassolva. Dov'era in questi 15 mesi?" : “Tutto quanto detto sul ministro Salvini questo pomeriggio dal presidente Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione. In questi 15 mesi è stato il presidente del Consiglio, anche del ministro Salvini, e se tante cose denunciate sono vere perché ha atteso la sfiducia per denunciarle?”. Così in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti.“All’elenco ...

Nessun negoziato sul governo o su un eventuale Conte-bis - dicono al Pd : "Siamo alla vigilia dell'intervento del Premier Conte in Parlamento e in presenza di una crisi di governo ancora non parlamentarizzata. Per questo motivo, in riferimento ad alcune notizie rilanciate oggi, l'Ufficio Stampa del Pd precisa che è privo di fondamento parlare di negoziato sul governo e addirittura di caduta di tabù per un eventuale Conte bis". È quanto precisa una nota dell'Ufficio Stampa del Partito democratico.

Crisi di governo e totopremier : Conte bis - Cantone o nome a sorpresa? : Crisi di governo e totopremier: Conte bis, Cantone o nome a sorpresa? Nella giornata del 20 agosto si decide gran parte del destino del governo gialloverde. La Crisi di governo è scoppiata circa due settimane fa dopo la tappa sul litorale pescarese di Matteo Salvini. La Crisi di uno degli esecutivi più popolari degli ultimi anni apre vari scenari. Dopo la tanto paventata idea del ritorno immediato alle urne, Salvini ha fatto marcia ...

