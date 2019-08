Altre esclusive Microsoft su PS4 o Switch? Nessun piano in ballo ma focus su

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Cuphead sbarcato sue poi l'annuncio riguardante Ori and the Blind Forest. Due giochi di assoluta qualità che vanno oltre l'universo Xbox e PC per deliziare anche i possessori dell'ibrida della grande N. Annunci fantastici ma non fateci l'abitudine.Le collaborazioni quindi ci sono e il colosso di Redmond è aperto al dialogo con gli altri produttori di console ma leper Xbox e PC non andranno daa parte ovviamente. Double Fine e altri studi interni potrebbero pubblicare anche giochi multipiattaforma ma la compagnia ci tiene almeno in parte a smorzare questa posizione. "L'anno scorso è stato un periodo entusiasmante per noi dato che abbiamo più che raddoppiato i team creativi interni che compongono gli Xbox Game Studios. Mentre questi nuovi studi entravano nella nostra famiglia eravamo consapevoli dell'esistenza di impegni preesistenti nei confronti di...

