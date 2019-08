4 hypercar da far girare la testa

Fonte : wired

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il concorso di eleganza di Pebble Beach è l’appuntamento più glamour dell’anno nonché la rassegna più importante per le auto classiche e d’epoca. Si tiene in California, nei dintorni di Monterey, la città sulla costa, a sud di San Francisco. La manifestazione è accompagnata dall’altrettanto celebre Monterey Car Week (9-18 Agosto), dieci giorni ricchissimi di eventi dedicati agli appassionati delle quattro ruote. Fa parte della car week il The Quail, Motorsports Gathering (a Carmel, California), che indubbiamente è l’evento più esclusivo dove le case automobilistiche presentano le loro anteprime relative alledi lusso o più esclusive. In questo articolo faremo una breve rassegna dellepiù esclusive che sono state mostrate a Pebble Beach. Bugatti Centodieci La Bugatti Centodieci vicino alla EB 110 Tra tutte le anteprime mostrate alla ...

