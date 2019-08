Zingaretti | “Condivido parole Conte | ma rischio è l’autoassoluzione” Poi | “Verificare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) “Tutto quanto detto sul ministro Salvini dal presidentenon può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione“. A Nicolanon è bastato il duro discorso di Giuseppecontro Matteo Salvini nell’Aula del Senato. E, pochi minuti dopo il suo intervento in Senato, ha diffuso una nota molto critica sul governo gialloverde e il suo leader, tanto da sembrare voler chiudere all’ipotesi di sostegno a un-bis. “In questi 15 mesi”, ha attaccato. “è stato il presidente del Consiglio, anche del ministro Salvini, e se tante cose denunciate sono vere perché ha atteso la sfiducia per denunciarle?”. E non solo,ha chiuso ricordando quelli che secondo lui sono i fallimenti dell’esecutivo Lega-M5s: “All’elenco delle cose fatte non può non seguire l’elenco dei disastri prodotti in ...

