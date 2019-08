Morto Fred Rister | compositore musicale con Dj Guetta

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 21 agosto 2019), produttore efrancese dielettronica nonche' partnerdell'acclamato Dj, e'a 58 anni per un tumore. Originario di Dunkerque, nel nord del Paese, collaborava condal 2000 e aveva firmato alcune hit come "I gotta feeling" dei Black Eyed Peas; nel 2010 aveva vinto il Grammy Award per 'When love takes over'.Sette anni piu' tardi gli era stato diagnosticato il cancro e aveva interrotto i trattamenti. "Mi sento molto solo adesso a piangere nel mio letto ma credo che sia andata meglio cosi' perche' il cancro lo stava facendo soffrire molto", ha scrittoin una nota. "Riposa in pace, amico mio, io continuero' a suonare la nostra musica e pensero' a te ogni momento. Abbiamo vissuto i nostri sogni e molto oltre e saro' per sempre grato".

