Le proteste di Hong Kong sono una bella grana per Pechino

Twitter e Facebook hanno accusato il governo cinese di essere dietro a diversi profili falsi che facevano disinformazione sulle proteste a Hong Kong : Twitter e Facebook hanno accusato il governo cinese di essere dietro a diversi profili, pagine e gruppi che pubblicavano sui social network contenuti che avevano il fine di creare discordia intorno al dibattito sulle proteste delle ultime settimane a Hong

Heather Parisi a Hong Kong durante le proteste/ "Amo questa città e i suoi cittadini" : Heather Parisi a Hong Kong durante le proteste. L'ex ballerina pubblica un video dalla nazione asiatica, dopo i tumulti degli ultimi giorni

Hong Kong - migliaia di insegnanti si uniscono alle proteste : Hong Kong, 17 ago. (AdnKronos/Dpa) – Scendono in piazza anche gli insegnanti a Hong Kong in solidarietà con gli studenti e i giovani che da settimane nell’ex colonia britannica. “E’ la prima volta che si insegnanti si uniscono a una protesta guidata dai loro studenti, i giovani sono il nostro futuro, dobbiamo proteggerli”, ha dichiarato il presidente del sindacato degli insegnanti, Fung Wai Wah. Alla marcia, ...

Hong Kong - la marcia dei professori apre l'ennesimo weekend di proteste : Città sotto assedio con centinaia di mezzi blindati in strada e migliaia di unità paramilitari cinesi

Hong Kong - al via nuovo weekend proteste : 10.40 Oltre un migliaio di insegnanti è sceso in piazza sotto la pioggia battente,per dare il via al nuovo weekend di proteste anti-governative, in corso da 11 settimane ad Hong Kong. Vestiti di nero gli insegnanti hanno manifestato in solidarietà con i giovani che animano le proteste nate contro la legge sull'estradizione in Cina, e poi proseguite per denunciare le violenze della polizia e l'attacco al principio "un Paese due sistemi", che ...

Hong Kong - via all’11° weekend di proteste. Pechino : “Non escluso uso della forza - ma non sarà come Tienanmen”. Monta il caso Disney : “Non ci sarà un’altra Tienanmen“, assicura il governo cinese, pur non escludendo “l’opzione dell’uso della forza“. Proprio per questo “il rischio c’è”, come replicano da più parti. Alla vigilia dell’undicesimo weekend consecutivo di proteste antigovernative ad Hong Kong, non si placano le tensioni sia locali sia internazionali. Mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ...

A Hong Kong l’undicesimo weekend di proteste : i manifestanti sfidano i divieti : Nessuna delle cinque manifestazioni è stata autorizzata dalle autorità. Si dimette il ceo della compagnia aerea Cathay Pacific

Hong Kong - perché sono nate le proteste e i rischi di repressione : perché sono iniziate le maggiori proteste di massa a Hong Kong dalla fine del dominio britannico nel 1997? Le proteste

proteste Hong Kong - scontri in aeroporto : 20.19 Alta tensione all'aeroporto di Hong Kong, dove le forze di polizia sono intervenute per disperdere i manifestanti che da giorni occupano lo scalo. Gli agenti in assetto anti-sommossa hanno tentato di superare le barricate all'ingressi, si sono scontrate con i dimostranti, hannoa rrestato 4 persone ma poi hanno deciso di ritirarsi. La missione diplomatica cinese all'Onu a Ginevra ha ribadito che non gradisce interferenze e che le ...

Hong Kong - nuovi scontri polizia-manifestanti all’aeroporto : 700 arresti da inizio proteste : Anche oggi una giornata difficile per l'aeroporto internazionale di Hong Kong. Centinaia di manifestanti sono tornati nel terminal partenze e hanno occupato l'area attorno ai banchi check-in, di fatto impedendo ai passeggeri di partire. Questo ha spinto l'Airport Authority a bloccare le operazioni di accettazione, prima, e tutti i voli in partenza, poi. Alcuni passeggeri hanno protestato vivacemente, racconta il South China Morning Post, e ci ...

Hong Kong - nuove proteste in aeroporto : per il secondo giorno cancellati tutti i voli in partenza. In migliaia occupano lo scalo : Per il secondo giorno consecutivo l’aeroporto di Hong Kong, ottavo aeroporto internazionale più frequentato al mondo, è bloccato: dopo lo stop di ieri, anche oggi tutti i voli in partenza dall’ex colonia britannica sono stati cancellati, mentre migliaia di manifestanti occupano la sala degli arrivi e bloccano l’ingresso ai banchi dell’aeroporto. I dimostranti sono da venerdì nello scalo, per lo più vestiti di nero: l’obiettivo ...

I voli in partenza dall’aeroporto di Hong Kong sono stati sospesi nuovamente a causa delle proteste : Tutti i check-in per i voli in partenza dall’aeroporto internazionale di Hong Kong sono stati sospesi per il secondo giorno consecutivo perché i manifestanti contro il governo locale hanno nuovamente occupato una parte dell’aeroporto. Le operazioni di check-in sono state sospese

Il decimo weekend di proteste a Hong Kong - in dieci foto : Maschere antigas, caschetti protettivi, scudi di plastica e gli onnipresenti ombrelli, ma anche parecchia violenza