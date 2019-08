Illusione democrazia

Fonte : vanityfair

(Di martedì 20 agosto 2019) Due notizie dalla Russia danno la misura del tempo. Qualche mese fa, in un’intervista alla Rossijskaja Gazeta, il direttore dei servizi segreti di Putin, Alexander Bortnikov, ha giustificato i crimini di Stalin con la necessità storica di difendersi dai nemici dello Stato. Chiunque ne sappia, per avere letto i poemi dell’orrore di Šalamov o Solženicyn, rabbrividisce ma coglie il fascino dell’analisi negli anni dei nuovi nazionalismi, del rinnovato e irriducibile orgoglio etnico e religioso che in Russia è fortissimo e di esportazione, come si vede in Italia. E la seconda notizia completa la scenografia: negli ultimi dieci anni, sui territori dell’ex Unione Sovietica, sono stati eretti oltre centoventi statue o monumenti al dittatore e ad aprile una rilevazione della società demoscopica Levada ha segnalato che sette russi su dieci convengono che gli assassinii e le deportazioni di massa ...

