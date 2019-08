I migranti della Open Arms sbarcheranno a Lampedusa

Open Arms - la Procura ha disposto il sequestro della nave : i migranti devono sbarcare : Inchiesta per omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti «per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei migranti». Dopo l’annuncio della Spagna di inviare una nave militare per trasportare i naufraghi sulle sue coste

La Procura ha disposto il sequestro della Open Arms e lo sbarco dei migranti : La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave Open Arms e lo sbarco dei migranti a bordo. È quanto ha annunciato, in diretta Facebook, il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Molto probabilmente mi arriverà un'altra denuncia", perché la "Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per abuso di ufficio contro ignoti". Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha effettivamente disposto il sequestro ...

La Spagna invia una nave per trasportare i migranti della Open Arms a Maiorca : La Spagna invierà una nave della marina a Lampedusa per trasportare i migranti della Open Arms a Maiorca. Al diciannovesimo giorno di stallo si sblocca la situazione per i naufraghi a bordo dell'imbarcazione della ong spagnola. La nave Audaz partirà alle 17 da Rota, Cadige. Per il ministro dei Trasp

Altri migranti della Open Arms si sono tuffati in mare e sono stati poi riportati a bordo : Alcuni migranti che si trovavano a bordo della nave Open Arms, gestita dall’omonima ong spagnola, si sono tuffati in mare nel tentativo di lasciare la nave sulla quale si trovano da 19 giorni e che al momento è nelle acque di

Tensione a bordo della Open Arms migranti si gettano in mare : Tensione a bordo della Open Arms. Diversi naufraghi si stanno buttando a mare dalla Open Arms. A bordo la situazione è esplosiva. A tuffarsi per cercare di raggiungere la riva, che dista circa...

“Sintomi di depressione” - fatti sbarcare 9 migranti della Open Arms. Uno si getta in mare : Due dei migranti della nave della ong sono stati ricoverati nel Poliambulatorio di Lampedusa. Si tratta di un uomo con un aritmia cardiaca e una donna con un deficit visivo. E intanto arriva il monito di Open Arms: "Chi non vede situazione insostenibile incapace di provare empatia".Continua a leggere

Open Arms - Toninelli offre navi della Guardia Costiera per portare i migranti in Spagna : “Ma Madrid tolga la bandiera a imbarcazione ong” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, offre le navi della Guardia Costiera italiana per trasportare i 107 migranti a bordo della Open Arms in un qualsiasi porto spagnolo offerto dal governo di Madrid. La proposta del Cinque Stelle arriva dopo che l’esecutivo di Pedro Sanchez ha offerto prima il porto di Algeciras, giudicato troppo distante, e poi quello di Minorca, con l’equipaggio della ong che, però, ha fatto sapere che le ...

migranti - allerta nuovo naufragio nel Mediterraneo : «Barca capovolta al largo della Libia» : allerta per un nuovo naufragio nel mar Mediterraneo. «Un pescatore ci ha riferito di una barca capovolta davanti alle coste della Libia. Ha detto di aver salvato tre persone ed aver visto...

La Spagna offre un porto alla Open Arms |No della Ong : 7 giorni in mare sono troppi |La Francia : "Accoglieremo 40 migranti" : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Open Arms - svelate le balle della Ong : "I migranti a bordo stanno bene - nessuna emergenza" : I 107 migranti rimasti a bordo della nave Open Arms, dopo lo sbarco dei 27 minori non accompagnati, sono "molto stanchi e provati dalla lunga permanenza sulla barca", ma non sarebbero emerse "patologie particolari importanti, dal punto di vista medico". È quanto emerge, come apprende l'Adnkronos, da