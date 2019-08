Hong Kong | Twitter e Facebook bloccano troll anti-proteste manipolati dalla Cina

La mano tesa di Carrie Lam - governatrice di Hong Kong : "Ora dialoghiamo" : Dopo l’imponente manifestazione pacifica di domenica, la governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha annunciato l’immediata “piattaforma di dialogo” con i rappresentanti di ogni estrazione sociale e politica della città per risolvere le differenze alla base della protesta anti-governativa. Assicurato l’impegno a dare risposte alle accuse sulla brutalità della polizia, mentre sulla contestata legge sulle ...

Le proteste di Hong Kong sono una bella grana per Pechino : Roma. La manifestazione pacifica alla quale hanno partecipato – secondo gli organizzatori ma anche secondo l’analisi delle immagini fatta dai media internazionali – circa un milione e settecentomila persone, domenica scorsa a Hong Kong, è la dimostrazione che la maggior parte di chi chiede maggiori

Hong Kong - Borsa debole in avvio -0 - 13% : 4.25 La Borsa di Hong Kong apre la seduta in calo, ritracciando dai guadagni della vigilia (+2,17%), i più solidi degli ultimi due mesi: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,13%, a 26.256,54 punti. Contrastati, invece, i listini cinesi: il Composite di Shanghai perde lo 0,14%, 2.879,08 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,19%, a quota 1.574,98.

Hong Kong - Twitter e Facebook rimuovono falsi account : “Usati dalla Cina per diffondere false notizie sui manifestanti” : Twitter e Facebook hanno sospeso quasi mille account che diffondevano fake news sulle proteste ad Hong Kong. Eliminando questi profili i due social network hanno cercato di arginare quello che Twitter ha definito un comportamento “manipolativo” messo in campo da account legati al governo cinese, secondo quanto riferito dai due colossi social. I post mostravano come i manifestanti agissero in modo violento o fossero spinti da altre ...

Hong Kong - Trump a Cina : no a violenza : 7.00 "Penso che sarebbe difficile concludere un accordo se usano violenza" ad Hong Kong, "se è un'altra piazza Tienanmen". Lo ha dichiarato il presidente Usa, Trump, parlando in New Jersey dei negoziati con Pechino sul nodo del commercio. "Stiamo andando molto bene con la Cina, ci parliamo!", ha scritto Trump su Twitter. L'economia americana è pronta per una "grande crescita dopo che saranno conclusi gli accordi commerciali", ha affermato.

Cina : Canada non ingerisca su Hong Kong : 3.23 L'ambasciata cinese a Ottawa ha avvertito il Canada:non si intrometta negli affari di Hong Kong, affermando che "la parte canadese dovrebbe essere cauta con le sue parole e le sue azioni". Il Canada e l'Ue hanno rilasciato infatti una dichiarazione affermando che il diritto di assembramento pacifico è sancito dalla legge basilare di Hong Kong.L'ambasciata cinese afferma che "le persone a Hong Kong godono di diritti democratici senza ...

Dazi - Brexit - Iran e Hong Kong : i quattro rischi che minacciano la stabilità globale : Non c’è mai un momento ideale per aprire una crisi di governo. Esiste invece il momento peggiore. Ed è quello scelto

Hong Kong - oltre 1 - 7 milioni al Victoria Park sfidano pioggia e forze dell’ordine. Gli organizzatori : “Manifestazione pacifica” : oltre 1,7 milioni i manifestanti fra Victoria Park e le zone limitrofe. In tanti muniti di ombrello, sia per far fronte alle piogge torrenziali che imperversano in queste ore sulla regione, sia per “difendersi” dalle numerose telecamere con cui il governo cinese starebbe “spiando” le manifestazioni definite “pro-democrazia“. È una marea umana quella che ha invaso le strade di Hong Kong, in occasione della ...

