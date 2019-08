Fonte : ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2019) L’interesse del Napoli per Mauroè serio, lo dimostra la mega offerta avanzata da De Laurentiis per l’argentino. Ma per adesso tutto tace,conferma ladello Sport, da Milano non ci sono novità, anche se il club azzurro ha precisato che non intende attendere in eterno Mauro. Quello che appare certo in questi giorni è il no di Marotta all’inserimento dinell’affare. Il Napoli è pronto a mettere sul piatto 65 milioni di euro più bonus, con la possibilità di inserire nel pacchetto dei 65 milioni anche il cartellino di, per abbassare la parte cash. Ma con il prossimo arrivo di Sanchez alla Pinetina, la pistasembra diventata impercorribile. L'articolo: Il no dell’Inter aperilNapolista.

pisto_gol : Paratici: 'Nessun esubero, c’è una lista Champions alla quale possiamo iscrivere 22 giocatori” Gli altri, quindi, s… - napolista : Gazzetta: Il no dell’#Inter a #Milik come contropartita per #Icardi Con l’arrivo di Sanchez alla Pinetina, la pist… - Alibaba656 : @Gazzetta_it Siete l'agenzia pubblicitaria dell Inter? -