Gatti mutilati e uccisi con veleno Orrore nel pavese

(Di martedì 20 agosto 2019) Rosa Scognamiglio A Velezzo Lomellina, in provincia di Pavia, una colonia diè stata sterminata da un ignaro carnefice con esche e trappole mortali Esche avvelenate e trappole mortali. Con questi espedienti, un ignoto carnefice ha decimato un'intera colonia dia Velezzo Lomellina, in provincia di Pavia. Le ha provate tutte pur di raggiungere il suo vile obiettivo: sterminare un insediamento felino di ben 25selvatici. Così, l'autore anonimo di un vero e proprio eccidio animale non ha risparmiato un solo micio del piccolissimo comune. Ma la strage non è sfuggita ai 100 abitanti lomezzini che, ad inizio agosto, avevano notato la sparizione anomala di circa 10. A seguito della segnalazione fatta da alcuni residenti, i volontari dell'associazione Lav Oltrepò (Lega Anti Vivisezione) si sono recati sul luogo del sospetto sfollamento felino per ...

