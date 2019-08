Cyberpunk 2077 | diamo uno sguardo alle nuove immagini mostrate durante la Gamescom

La storia di Cyberpunk 2077 toccherà temi politici e etici : le novità da CD Projekt RED : Le premesse di Cyberpunk 2077 pare vogliano davvero solleticare palati e fantasie di tutti gli amanti degli actionRPG e delle ambientazioni sci-fi. Il gioco di ruolo di CD Projekt RED - la stessa casa di sviluppo a cui si deve la sontuosa trilogia di The Witcher, franchise atteso anche sul piccolo schermo grazie alla serie TV prodotta da Netflix - prende ispirazione dal board game degli anni '80 Cyberpunk 2020, intenzionato a farci vivere pad ...

Cyberpunk 2077 toccherà alcuni argomenti di solito evitati nei videogiochi : Il capo designer di Cyberpunk 2077 ha rivelato durante un'intervista che la storia del gioco tratterà alcuni temi che in genere vengono evitati nell'industria videoludica.In una recente intervista con la radio polacca tradotta in seguito su Reddit, Pawel Sasko ha parlato della storia di Cyberpunk 2077 e della ricerca principale di V. L'obiettivo del team di sviluppo è raccontare una storia simile a un film per un pubblico adulto. Il gioco è ...

Una nuova immagine di Cyberpunk 2077 ci mostra una spaventosa donna con un pesante martello : Se pensavate che l'uomo dell'ultimo screenshot di Cyberpunk 2077 fosse imponente e minaccioso, quest'ultima immagine vi farà ricredere. CDPR ha pubblicato un nuovo screenshot e stavolta ci mostra un pericoloso nemico con un martello."Hammer time!", lo sviluppatore ha così sottotitolato quest'ultima immagine in un Tweet, che presenta una donna piuttosto terrificante con un martello da guerra.La donna nella foto è Sasquatch, leader di un gruppo ...

Cyberpunk 2077 non presenterà mini-giochi in stile Gwent : All'inizio di questo mese, i ragazzi di CD Projekt Red hanno annunciato una collaborazione con CMON (azienda specializzata in giochi da tavolo) per Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game, gioco di carte standalone dedicato al nuovo titolo della compagnia polacca.Dopo l'annuncio sono stati in molti a pensare che Cyberpunk 2077 avrebbe avuto una sorta di mini-gioco in stile Gwent (The Witcher 3), tuttavia CD Projekt Red ha subito smontato ogni ...

Cyberpunk 2077 : nuovi dettagli su New Game Plus - abilità - loot e relazioni : Il nuovo numero della rivista polacca PSX EXTREME ha svelato tanti nuovi interessanti dettagli su Cyberpunk 2077. Tra le novità di spicco c'è la conferma della presenza della modalità "New Game +" fin dal lancio, un'aggiunta che farà sicuramente piacere a tantissimi giocatori. Di seguito trovate tutte le altre informazioni riportate:Leggi altro...

Cyberpunk 2077 : Numerosi e interessanti dettagli sul Gameplay : L’hype per Cyberpunk 2077 cresce sempre più, grazie alla quantità molto generosa di dettagli che il team di sviluppo rivela. Quest’oggi vogliamo condividere con voi delle nuove informazioni legate al Gameplay. Nuovi dettagli per Cyberpunk 2077 I giocatori potranno esplorare l’area esterna a Night City ma verrà richiesto un certo equipaggiamento per farlo Le periferiche sono abitate da bande criminali ...

Cyberpunk 2077 si mostra in una nuova immagine pubblicata da CD Projekt RED : CD Projekt RED ha pubblicato una nuovissima immagine dedicata al suo action RPG di prossima uscita, Cyberpunk 2077.L'immagine mostra un gigantesco energumeno vestito con un giubbotto di pelle e che imbraccia quello che sembra essere un mitra. Sullo sfondo invece possiamo notare una coppia di ragazzi che parlano accanto ad una macchina con sei ruote.Nei giorni scorsi CD Projekt RED aveva pubblicato altre due immagini: la prima raffigura V, il ...

Annunciato Cyberpunk 2077 - Afterlife : The Card Game - il gioco di carte dell'atteso RPG di CD Projekt RED : CD Projekt RED ha da poco Annunciato Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game, il gioco di carte ufficiale dell'attesissimo Cyberpunk 2077.Stando a quanto comunicato, il gioco è stato realizzato in collaborazione con CMON, un editore specializzato in giochi da tavolo e l'uscita è programmata per il prossimo anno.Ma in cosa consiste questo Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Game? Ebbene, il gioco ci trasporterà nei pericolosi luoghi di Night ...

Cyberpunk 2077 potrebbe contenere una performance canora come quella presente in The Witcher 3 : CD Projekt RED avrebbe confermato che all'interno di Cyberpunk 2077 sarà presente una performance canora simile a quella presente in The Witcher 3. Tuttavia gli sviluppatori hanno detto che i fan dovranno aspettarsi molto di più nel prossimo gioco.Il direttore musicale Marcin Przybyłowicz e il capo designer del gioco Paweł Sasko sono stati intervistati da una stazione radio polacca. L'intervista è stata rilasciata in polacco, ma è ...

A detta degli sviluppatori Cyberpunk 2077 sarà un titolo molto noir : Nelle ultime ore l'attesissimo Cyberpunk 2077 ha ricevuto parecchie nuove informazioni molto interessanti, l'ultima proviene da un'intervista pubblicata da PlayStation Official Magazine in cui lo Story Director Marcin Blacha risponde ad alcune domande:"Cyberpunk 2077 non contiene alcun messaggio di scetticismo verso la tecnologia, anzi il protagonista accetta il mondo per quello che è. Ad esempio vi mostreremo cosa significa esagerare con le ...

Cyberpunk 2077 sulla prima PlayStation? Scopriamolo in un curioso e nostalgico video : Cyberpunk 2077 è senza dubbio uno dei giochi più attesi dai fan e, come avrete già visto, il titolo sembra spremere a dovere gli hardware di attuale generazione dal punto di vista tecnico.Ma come sarebbe stato l'RPG di CD Projekt RED se fosse uscito sulla prima PlayStation? Ebbene, ecco arrivare un video di Bearly Regal che ci mostra proprio Cyberpunk 2077 sulla prima console di Sony.prima di lasciarvi alla visione del (nostalgico) video, vi ...

Mike Pondsmith avrà una parte in Cyberpunk 2077 : Come saprete, CD Projekt Red ha consultato Mike Pondsmith, il creatore del gioco da tavolo Cyberpunk su cui si basa Cyberpunk 2077, per lo sviluppo dell'atteso RPG e, stando a quanto rivelato dallo stesso Pondsmith nell'ultimo numero di OXM, svolgerà anche una parte all'interno del gioco."Ho un ruolo", ha affermato. "In realtà ho registrato per un ruolo, ma ne hanno trovato uno diverso per me, ma non posso dirti molto più di questo". Pondsmith ...

Cyberpunk 2077 torna a mostrarsi in nuove oscure e splendide immagini : Abbiamo già visto visto le strade illuminate al neon e i paesaggi urbani di Cyberpunk 2077, ora è il momento di andare più in profondità nel pericoloso ventre della città di Night City. La pubblicazione sorella di GamesRadar +, OXM (Official Xbox Magazine) ha ottenuto due nuove immagini esclusive per l'attesissimo gioco nell'ultimo numero della rivista e sono davvero oscure, minacciose e belle da vedere.La prima immagine mostra il personaggio ...

Cyberpunk 2077 : Johnny Silverhand sarà un personaggio importante - grazie anche a Keanu Reeves : In Cyberpunk 2077 sarà presente Johnny Silverhand, personaggio svelato durante l'E3 di quest'anno ed interpretato da Keanu Reeves. Durante un'intervista, il director di CD Project RED, Marcin Blacha, ha spiegato perché è stato scelto proprio Keanu Reeves ed in che modo l'attore ha contribuito a definire il personaggio."Johnny è una vera icona, un personaggio importante, ma allo stesso modo lo è anche V. Entrambi sono testardi, ma ognuno imparerà ...