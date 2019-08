CorSera | l’incubo dei ds | i giocatori che non vogliono andarsene

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2019) C’è una nuova tendenza nel calciomercato estivo, scrive Stefano Agresti sul Corriere della Sera. E’ quella dei calciatori che nonmuoversi dal club in cui militano. L’ha inaugurata Icardi, poi sono venuti Higuain, Dybala, Khedira, Matuidi e Mandzukic. Anche Donnarumma dice di preferire il Milan al Psg. Una tendenza che mette in difficoltà i club più grandi, che non riescono a cedere idi cui vorrebbero liberarsi. E che soprattutto complica la vita dei direttori sportivi, ai quali, la sera del 2 settembre, “potrebbero essere rinfacciati proprio questi insuccessi in uscita” da proprietari e presidenti. Perché i ds non sono capaci di vendere? Il Corriere della Sera lo chiede a Giovanni Branchini, storico agente: “Se hai i soldi, è più facile comprare i calciatori che cederli. Da sempre. È come andare a fare shopping con la borsa piena ...

