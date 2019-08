Bologna | Bigon fiume in piena sul mercato | “Ecco la situazione tra entrate e uscite”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Da piccolo è stato a stretto contatto con Maradona, questo gli è servito molto per le esperienze con Reggina, Napoli, Verona e, dal 2016,. Riccardo, seppur giovane, ha più di dieci anni alle spalle come dirigente. Si è raccontato alla Gazzetta dello Sport parlando di quelli che sono stati i colpi più importanti della sua carriera e i ‘granchi’. Ma soprattutto, ha fatto il punto suldei felsinei trae uscite. “Chi è stato il mio acquisto… Maradona? Cavani e Koulibaly, mentre Fideleff… La mia scommessa oggi è invece Kingsley, ha appena rinnovato. Cuellar? Ha le caratteristiche giuste, ma serve la stessa formula con cui Donsah è andato al Cercle Brugge, prestito con diritto. Non è ancora detto che Dominguez sia ai saluti mentre per Santamaria non smentisco, è tra i nomi. Perché non nomi come Balotelli o Marchisio? Abbiamo ...

