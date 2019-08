André Silva | il Milan declina l’offerta dello Sporting

André Silva - nuova pretendente per il portoghese : il Milan spinge per la cessione : Continua il tentativo della dirigenza del Milan di cedere André Silva. L’attaccante portoghese è ormai diventato un esubero per la squadra di Giampaolo, ancor più dopo il mancato acquisto, in extremis, da parte del Monaco. Una delle ultime indiscrezioni, lanciata dalla Gazzetta dello Sport, rivela di un possibile interesse dell’Espanyol per il portoghese. Dopo l’esperienza non fortunata con la maglia del Siviglia, per André ...

Calciomercato - le ultime : il Brescia ci riprova per Balotelli - nuova squadra per André Silva : Calciomercato – Tante indiscrezioni e ufficialità che si susseguono in questi frenetici giorni di Calciomercato. Uno dei calciatori più appetibili è Mario Balotelli. Il 29enne attaccante è seguito sempre dal Flamengo, la squadra in vantaggio. Nelle ultime ore si vocifera di un inserimento del Brescia, che prova lo scippo ai brasiliani. nuova pretendente per André Silva. L’attaccante portoghese del Milan piace al Valencia, che ...

Scambio Pellegri-André Silva : contatti fitti tra Milan e Monaco : Proseguono i contatti tra Milan e Monaco per finalizzare lo Scambio Pellegri-André Silva. Dopo la trattativa saltata per portare alla corte di Jardim l’attaccante portoghese, le due società hanno avviato un nuovo dialogo per un’operazione fattibile, almeno in apparenza. Stando a quanto trapelato dagli ambienti di calciomercato, al momento l’offerta dei rossoneri sarebbe quella di uno Scambio alla pari. Ciò consentirebbe ai ...

Il Milan rilancia Andrè Silva - convocato per lo United : presente anche Rafael Leao : Il Milan continua la preparazione agli ordini dell’allenatore Giampaolo, il club rossonero si candida ad essere protagonista per la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo allenamento mattutino per il club rossonero prima per la partenza per Cardiff, il Milan affronterà sabato alle 18.30 il Manchester United nella terza partita della International Champions Cup. Il tecnico Giampaolo ha convocato 22 calciatori, in ...

Serie A - i convocati di Milan - Roma - Lazio e Brescia : c’è (momentaneamente) André Silva : Queste le scelte di Giampaolo per la gara di ICC tra Milan e Manchester Unite in programma domani a Cardiff (18.30). PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinic CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Krunic, Mionic ATTACCANTI: André Silva, Borini, Castillejo, Maldini, Suso, Piatek Lunga la lista degli indisponibili: Hernandez e Caldara ...

Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Correa - con l’Atletico Madrid è una partita a scacchi : e intanto Andrè Silva… : Il Milan punta ancora con decisione su Angel Correa: si aspettano gli ultimi giorni di mercato per abbassare le pretese dell’Atletico Madrid. intanto si cerca una sistemazione per Andrè Silva Dopo aver chiuso il colpo Rafael Leao, il Milan è in cerca dell’ultima pedina per sistemare l’attacco e, probabilmente, chiudere la rosa da consegnare a Marco Giampaolo in vista dell’inizio della prossima Serie A. Il club ...

Calciomercato Milan - retroscena André Silva : ecco perchè è saltato il suo trasferimento al Monaco : Secondo la stampa francese, il trasferimento di André Silva al Monaco è saltato per problemi riscontrati durante le visite mediche Il trasferimento di André Silva dal Milan al Monaco sembrava ormai cosa fatta, il calciatore aveva lasciato la tournée americana e raggiunto il Principato per le visite mediche, ultimo step prima della firma. CRISTINA QUICLER / AFP Secondo l’Equipe, sarebbero proprio i test medici la causa ...

Calciomercato Milan - il no per André Silva non cambia le strategie : Correa è la spalla perfetta di Piatek : Calciomercato Milan – Il Milan insiste per Angel Correa. Il mancato passaggio di André Silva al Monaco non sembra aver scombussolato i piani rossoneri. In Spagna danno l’affare vicino alla chiusura per 40 milioni più bonus. A Giampaolo sarebbe piaciuto avere Dybala, ma il sogno rimarrà tale. Non potendo avere l’argentino desiderato si vira su un altro albiceleste. Giampaolo riporterà Correa nel suo ruolo originario, ...

André Silva - il Monaco abbassa l'offerta : il Milan non ci sta e punta Correa : Quando tutto sembrava fatto, l'affare tra Milan e Monaco per la cessione di André Silva è saltato. Tra lo stupore generale degli addetti ai lavori, che lo davano per chiuso, e dei rossoneri stessi. Le possibili cause sono state svelate oggi da Sport Mediaset: il club francese, secondo l'emittente televisiva, avrebbe provato ad abbassare il costo del cartellino proprio in occasione delle visite mediche. La fumata bianca era ormai scontata sulla ...

Calciomercato 24 luglio mercoledì : Rog-Cagliari - UFFICIALE. Chiesa-Juve - nuovo retroscena. Milan - salta Andre Silva al Monaco : Calciomercato 24 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 24 luglio. CAGLIARI– Il club rossoblù ha annunciato l’ufficialità di Rog. Il centrocampista ex Napoli arriverà in Sardegna pronto a recitare una parte d’assoluto protagonista. Grande voglia di iniziare la nuova avventura in terra isolana. Annuncio ufficiale piuttosto particolare, il quale prende spunto dalla nota […] L'articolo Calciomercato 24 luglio ...

Calciomercato Milan - clamoroso : André Silva non supera le visite mediche. O no? E’ mistero… : Calciomercato Milan – Quando tutto sembrava fatto, l’affare potrebbe saltare. E’ una situazione che negli ultimi giorni si è già verificata con il passaggio di Perin al Benfica, saltato per un problema alle visite mediche. Stavolta tocca ad André Silva. Il portoghese del Milan, secondo alcune fonti francesi, non avrebbe superato le visite mediche. Il problema riguarderebbe stavolta i tendini. Altre fonti dicono che ...

Calciomercato Milan - rischia di saltare il passaggio di André Silva al Monaco : le ultime : Manca ancora l’accordo economico tra il giocatore e il Monaco, dunque rischia di saltare il passaggio del portoghese al club del Principato rischia di saltare il trasferimento di André Silva al Monaco, manca infatti ancora l’accordo tra il club del Principato e l’attaccante portoghese, che aveva già lasciato la tournée del Milan per sottoporsi alle visite mediche. PRESSINPHOTO/LaPresse Ieri l’ex Siviglia è atterrato ...

Il Mattino – André Silva al Monaco dà il via al domino attaccanti : assalto a James Rodriguez più urgente… : Il Mattino – André Silva al Monaco dà il via al domino attaccanti: assalto a James Rodriguez più urgente… Il Mattino – André Silva al Monaco dà il via al domino attaccanti. Quindi l’ assalto a James Rodriguez ora è più urgente. Questo perché il Milan ora acquisterà Correa dall’ Atletico Madrid, il quale libera un posto in attacco e potrebbe fiondarsi su James Rodriguez. Ne parla l’ edizione online de ...

Milan cede Andre’ Silva - parte assalto a Correa : Il Milan incassa 30 milioni, saluta la meteora Andre' Silva (10 gol in 40 presenze) e va all'assalto di Angel Correa. Aspettando l'arrivo ormai definito (16 milioni piu' 2 di bonus) di Ismael Bennacer a centrocampo, i rossoneri - impegnati in queste ore nei primi allenamenti negli Stati Uniti - danno il via alla rivoluzione in attacco per far felice Marco Giampaolo, il quale proprio ieri aveva espresso la propria fiducia incondizionata nella ...