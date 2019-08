Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il Product Director ed Experience Chief diper l'interfacciaha lasciato intendere che il lancio della prossima versione dell'interfaccia utente Android personalizzata non è lontano. La società ha affermato che11 si posiziona come un "nuovo sistema operativo unico" e oltre alle nuove funzionalità, affronterà anche la questione relativa agli annunci pubblicitari. L'articoloche11 sta per, conproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Xiaomi conferma che MIUI 11 sta per arrivare, con tante novità - Xiaomi_Italia : Lu Weibing conferma alcune specifiche di Redmi Note 8, Lei Jun conferma la data di lancio - franbellino : Redmi TV in lavorazione? Xiaomi ammicca ma non conferma - HDblog -