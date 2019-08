Turista francese morto in Cilento e quel buco di 9 ore dopo l' allarme | Tanti

Turista francese morto in Cilento - il buco di nove ore dopo l'allarme : nove giorni di ricerche, e di speranze tragicamente chiuse nel tardo pomeriggio di ieri. Il corpo di Simon Gautier, l'escursionista francese di cui si erano perse le tracce venerdì 9...

