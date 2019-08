Softball | European Premiere Cup 2019 | due vittorie per Bussolengo nella prima giornata

Softball - European Winners Cup 2019 : inizio positivo per Forlì - Neunkirchen sconfitto 10-0 : Inizia sotto il segno di Forlì l’edizione 2019 della European Winners Cup, classico torneo di Softball in corso a Praga, in cui le romagnole partono col piede giusto, sconfiggendo le tedesche del Neunkirchen all’esordio nel gruppo A, con le teutoniche travolte per il medesimo punteggio anche dalle spagnole del Rivas, a punteggio pieno dopo il 12-3 rifilato al Wien. Bene anche le padrone di casa, le Eagles Praga, vittoriose contro le ...

Softball - European Winners Cup 2019 : Forlì difende i colori azzurri - grande spettacolo in Repubblica Ceca : Sta per aprirsi un nuovo ed importante appuntamento nella calda estate del Softball, che da lunedì 19 a sabato 24 agosto vedrà in calendario la European Winners Cup 2019, competizione per club che si svolgerà in Repubblica Ceca, e più precisamente a Praga, una delle città con più tradizione in questa disciplina. Dodici le squadre al via, divise in due gironi da sei, con l’Italia che nel gruppo A sarà rappresentata dalla Poderi Dal Nespoli ...