Palermo | cani rinchiusi in un furgone al sole | tre denunce

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Emanuela Carucci A salvare gli animali, i carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino. Pochi giorni fa, sempre nel capoluogo siciliano, un caso simile Sono rimasti per molto tempo chiusi in unparcheggiato al, due cagnolini, in via Principe di Palagonia a. A trarre in salvo gli animali, i carabinieri del nucleo radiomobile del capoluogo siciliano dopo la segnalazione, alla centrale operativa, di un cittadino attirato dai guaiti dei due. I militari, giunti sul posto, hanno constatato all'interno del mezzo, reso rovente dall'alta temperatura estiva, la presenza dei due animali che abbaiavano ininterrottamente e tentavano di uscire. Dopo aver rintracciato il proprietario del mezzo ed i possessori dei due, i militari dell'Arma sono riusciti a liberare gli animali che sono stati prontamente rifocillati e riconsegnati ai ...

