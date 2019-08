Nuova fiamma per Borriello | è la modella Sofia Resing

Sofia Resing è la Nuova fiamma di Marco Borriello : Segni particolari: bellissima. È Sofia Resing, la nuova fiamma di Marco Borriello che dal suo buen retiro a Ibiza ha fatto nuovamente colpo. Lei è una modella e imprenditrice brasiliana, molto famosa tra gli addetti ai lavori. Su Instagram ha più di 350mila follower e si racconta giorno dopo giorno con scatti hot e stories in cui si mostra attenta alla linea e al fitness, due elementi con cui andare di certo d'accordo con l'ex attaccante di ...

Marco Borriello - un colpo da Champions : Nuova - incredibile fiamma. Chi è la bomba sexy che l'ha stregato : nuova fiamma mozzafiato per Marco Borriello. Il 37enne ex bomber di Milan e Juventus da qualche anno ormai si è trasferito in pianta stabile a Ibiza, dove è diventato direttore sportivo della squadra locale. Ma da playboy incallito qual è sempre stato, non può rinunciare all'amore. Secondo quanto ri

La Nuova fiamma di Marco Borriello è la modella brasiliana Sofia Resing : L'affascinante Marco Borriello, ex calciatore di primo piano, si è legato sentimentale all'appariscente modella di origini brasiliane, Sofia Resing. Smentite le voci di una sua presunta relazione con l'ex di UeD, Vittoria Deganello. Marco Borriello, corteggiato da avvenenti donne grazie alla sua notorietà, essendo un ex calciatore di fama, ma anche per le suo doti personali, è attualmente in fase di innamoramento. Si vocifera ...

Chi è Sofia Resing - la Nuova (bellissima) fiamma di Marco Borriello : Il calciatore ha fatto colpo su una modella ed imprenditrice brasiliana. I due stanno trascorrendo le vacanze insieme a...

Buon compleanno Diletta Leotta - al mega party c’è anche la Nuova fiamma King Toretto : Per il suo 28esimo compleanno, Diletta Leotta ha fatto le cose in grande: la conduttrice ha organizzato un party da sogno in una villa con piscina a Catania, tra amici, parenti, musiche e balli. Tra gli invitati si nota anche il pugile Daniele Scardina, da qualche tempo molto vicino alla Leotta.Continua a leggere

Previsioni Meteo 19-22 Agosto : Nuova fiammata nordafricana - fino a 38/39°C al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Conferme anche con gli ultimi aggiornamenti circa il nuovo, già annunciato, avvento di un promontorio anticiclonico subtropicale e a cuore caldo, per la prima parte della prossima settimana. La figura di alta, di matrice algerina, andrà espandendosi verso i settori centrali del nostro bacino già dai giorni successivi il FerrAgosto, tuttavia il cuore caldo inizierà a battere con più veemenza alle latitudini italiane, da lunedì prossimo e per ...

Miley Cyrus ha risposto all’ex della sua presunta Nuova fiamma - che ha scherzato su quello che sta succedendo : Lui è Brody Jenner, fratellastro di Kendall e Kylie The post Miley Cyrus ha risposto all’ex della sua presunta nuova fiamma, che ha scherzato su quello che sta succedendo appeared first on News Mtv Italia.

Nicolas Vaporidis a Ischia : Nuova fiamma per l’attore : Nicolas Vaporidis, Carola è la nuova fidanzata? Gossip da Ischia Nuovo amore per Nicolas Vaporidis. O almeno così pare dalle foto pubblicate dal settimanale Nuovo. L’attore è stato paparazzato a Ischia in compagnia di Carola, aitante fotografa di 27 anni. I due si sono mostrati complici e sorridenti anche se i paparazzi non hanno immortalato […] L'articolo Nicolas Vaporidis a Ischia: nuova fiamma per l’attore proviene da Gossip ...

Francesco Monte conferma la sua Nuova fiamma : Isabella De Candia. Giulia Salemi ride e se ne infischia : Finalmente arriva la conferma proprio da Monte, ecco la sua nuova fidanzata: Isabella De Candia Il mistero intorno alla vita sentimentale di Francesco Monte sembrerebbe essersi dissolto. All’ex tronista, dopo la rottura con Giulia Salemi nelle scorse settimane, sono stati affibbiati diversi flirt, ora però sarebbe uscito allo scoperto con Isabella De Candia. Il gieffino e la modella hanno postato … Continue reading Francesco Monte conferma ...

Gossip : la Nuova fiamma dell'ex corteggiatrice di U&D Vittoria Deganello sarebbe Borriello : L'estate si sa è da sempre periodo di nuovi amori e grande avventure, ed è forse proprio quello che sta accadendo tra l'ex bomber di Serie A, Marco Borriello e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Vittoria Deganello. I due si troverebbero insieme ad Ibiza, da tempo casa del calciatore, e da sempre meta prediletta dai Vip italiani. sarebbe nato un nuovo 'amore' ad Ibiza tra Borriello e Vittoria Deganello A dare la notizia di un possibile nuovo ...

Briga - estate bollente per il cantante : la Nuova fiamma è Jasmine Gigli : Dopo un flirt avvenuto la scorsa estate con Ludovica Valli, è finalmente tempo di ufficializzazioni per il rapper romano, che quest'anno starebbe trascorrendo la sua estate pazzo d'amore per un'altra giovane prorompente. Stiamo parlando del cantante Briga, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi che soltanto qualche giorno fa è stato paparazzato mentre si scambiava romantiche effusioni con la sua nuova fiamma, Jasmine Gigli, una ...

Francesco Monte - la sua Nuova fiamma smentisce il tradimento a Giulia Salemi - : Serena Granato L'ex naufrago de L'Isola Dei Famosi ha ricevuto una dedica speciale dalla sua nuova ragazza, la modella Isabella De Candia Dopo aver recentemente rivelato di essere vittima di alcune minacce, ricevute da parte di chi lo taccia di aver inferto un tradimento ai danni di Giulia Salemi, Francesco Monte è tornato al centro del gossip. Questa volta l'ex protagonista del Grande Fratello Vip fa parlare di sé per via di una ...

Amici - Briga ha trova nuovamente l'amore : ecco chi è la Nuova fiamma - : Riccardo Palleschi Il rapper Briga, ex allievo di Amici di Maria De Filippi che in passato ha avuto un flirt con l'ex tronista Ludovica Valli, ora si è fidanzato con una ragazza formosa Briga, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, si è fidanzato con Jasmine Gigli. La ragazza, che insieme alla sorella Jay, fa parte del famoso duo Jas&Jay. Le sorelle sono figlie del noto cantautore Carlo Gigli e a volte è capitato ...

Lady Gaga - la Nuova fiamma è il suo tecnico del suono : Non è Bradley Cooper il nuovo fidanzato di Lady Gaga ma Dan Horton, 37enne ingegnere del suono che lavora con la cantante dallo scorso novembre. A svelare la storia è "People" che ha pubblicato in anteprima, e in esculsiva, le foto di un bacio scambiato tra i due durante un brunch presso il ristorante Granville di Studio City, non lontano da Los Angeles. Secondo quanto riporta il magazine americano, diverse persone hanno visto i due pranzare ...