Governo | Salvini | ‘mai inciuci con Renzi e compagni’

Crisi di Governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Zingaretti non si fida : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Governo : Renzi - ‘pronto a sfidare Salvini a elezioni e in Tv’ : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Sono pronto a sfidare Salvini alle elezioni nel collegio di Firenze o in quello di Milano, scelga lui. Ma prima viene il Paese. Va evitato l’aumento dell’IVA. Prima i risparmi degli italiani, poi le ambizioni di parte. Poi pronto al confronto nel collegio e in TV”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi postando la sua intervista a ‘Studio Aperto’. L'articolo Governo: Renzi, ...

Crisi di Governo - tutti in attesa di Conte e Mattarella. Di Maio : «Salvini è disperato» : Una manciata d'ore e, forse, il quadro sarà più chiaro. Ma fino a quando il premier Giuseppe Conte, domani, alle ore 15, al Senato, non prenderà la parola tutti i partiti...

Di Maio tre ore con i gruppi M5s in attesa di Conte : "Salvini disperato - Governo con Renzi è bufala Lega" : Il capo politico del M5s in assemblea con i parlamentari pentastellati: "Un governo Renzi, Lotti e Boschi èfrutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese". E aggiunge: "Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l'altro"

Governo : Renzi - ‘pronto a sfidare Salvini a elezioni e in Tv’ : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Sono pronto a sfidare Salvini alle elezioni nel collegio di Firenze o in quello di Milano, scelga lui. Ma prima viene il Paese. Va evitato l’aumento dell’IVA. Prima i risparmi degli italiani, poi le ambizioni di parte. Poi pronto al confronto nel collegio e in TV”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi postando la sua intervista a ‘Studio Aperto’. L'articolo Governo: Renzi, ...

Domani i senatori del Pd voteranno contro il Governo Conte-Salvini-Di Maio - ha detto Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...

Domani i senatori del Pd voteranno contro il Governo Conte-Salvini-Di Maio - annuncia Renzi : "Certo che sì". Cosi' l'ex-segretario del Pd, Matteo Renzi, a Studio Aperto, risponde a chi gli chiede se voterà contro il governo Conte, Domani in Senato, in caso di un'eventuale sfiducia al premier. "Noi - ha aggiunto - votiamo contro il governo Conte-Salvini-Di Maio che ha messo in ginocchio l'Italia. Noi votiamo perché vada a casa". E a chi gli chiede se con "noi" intenda dire i renziani o i senatori del Pd, Renzi risponde "noi senatori del ...

Di Maio : «Governo con Renzi è bufala Lega. Salvini disperato - crisi aperta in spiaggia» : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...

Di Maio : «Governo con Renzi bufala Lega. Salvini è disperato - crisi aperta in spiaggia» : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...

Crisi di Governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S” : Il vicepremier all’assemblea grillina: «Fiducia in Conte. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Crisi Governo - Grasso : “Accordo con M5s? Ci starei certamente - abbiamo tanti temi in comune. Renzi coinvolto? Fake news di Salvini” : “Un governo col M5s? Ci starei certamente, perché ci sono tanti temi in comune tra noi, M5s e Pd: l’equità sociale, la lotta all’evasione fiscale, l’economia circolare, il rapporto con l’Europa. Peraltro, come ha ricordato qualche giornale, quando io sono stato eletto presidente del Senato, sono stati proprio i 5 Stelle ad aver consentito questa elezione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma ...

Crisi di Governo - Di Maio : “Piena fiducia a Conte - uomo correttissimo. Salvini ha fatto un disastro” : Il vicepremier Luigi Di Maio parla ai parlamentari M5s riuniti in assemblea e conferma la sua fiducia nel premier Giuseppe Conte: "Vi chiedo di condividere oggi è prima di tutto la piena fiducia nel discorso che farà Giuseppe Conte. È un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno".Continua a leggere

Governo - Di Maio vede i gruppi M5S : «Salvini disperato - ha combinato un disastro». Incontro con Tria : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...

Roberto Maroni sulla crisi di Governo : "Salvini avrebbe dovuto ritirare i ministri come fece Bossi" : Roberto Maroni, segretario federale della Lega Nord fino al 2013, torna a parlare del partito ora guidato da Matteo Salvini. "Salvini avrebbe dovuto ritirare i ministri leghisti come fece Umberto Bossi quando sfiduciò Silvio Berlusconi alla fine del 1994. Bossi riuscì nell'intento proprio per questo