Filippo Nardi e la D’urso trascorrono le vacanze insieme il web si scatena

Barbara D’Urso in vacanza con Filippo Nardi il web si scatena : Barbara D’Urso è in vacanza tra Capalbio e Noto (Toscana), in attesa di riprendere a settembre la conduzione di “Pomeriggio 5”, ma non è sola. Con lei c’è Filippo Nardi, Barbara è stata invitata da Nardi nella sua villa di Capalbio, dove si trova dai primi giorni di luglio. Da allora le foto sui social che li ritraggono insieme sono tantissime, tra scatti in piscina e relax in spiaggia, tanto che si vocifera che tra i due sia ...

Barbara d'Urso e Filippo Nardi in vacanza insieme (video) : Dagli inizi di luglio Barbara d'Urso sarebbe ospite a Capalbio in Toscana della lussuosa villa di Filippo Nardi, concorrente della terza edizione del Grande Fratello noto per la sua scenata nella quale chiedeva insistentemente le sigarette alla produzione.La conduttrice di Pomeriggio Cinque, Live - Non è la d'Urso, Grande Fratello e Domenica Live è come sempre attivissima sui social e non ha mancato di documentare su Instagram come sta ...

Barbara D'Urso in vacanza a Capalbio con Filippo Nardi. Il web si scatena : «Sembra tuo figlio» : Barbara D'Urso, la conduttrice più amata e più odiata dagli italiani, è in vacanza tra Capalbio e Noto (Toscana), in attesa di riprendere a settembre la conduzione...

Barbara D'Urso - in vacanza con Filippo Nardi : è amore con il conte anglotoscano? : La rivista Adesso Magazine, ha lanciato un gossip davvero bollente. In questa torrida estate l'amatissima Barbara D'Urso avrebbe instaurato un feeling speciale con un misterioso conte. La nostra Barbarella, in vacanza tra Capalbio e Noto, in attesa di riprendere a settembre la conduzione di Pomerigg

Barbara D’Urso e la sua estate con Filippo Nardi : È nata una nuova coppia nel mondo dello spettacolo, quella formata da Barbara D’Urso e Filippo Nardi, attualmente in vacanza insieme all’Argentario. Tra i due solo amicizia, ma la complicità è evidente, come traspare dalle Instagram Stories dei due, nelle quali, Barbara e Filippo, sono in perfetta sintonia. La conduttrice e l’ex gieffino si immortalano in foto e sketch bizzarri nella villa di lei a Capalbio, ma non sono soli, con loro infatti ...

Barbara d’Urso - Filippo Nardi la provoca : “Pratico ciò che predico” : Filippo Nardi: la provocazione a Barbara d’Urso dopo il commento choc Filippo Nardi, negli scorsi giorni, ha fatto discutere e non poco per aver lasciato un vero e proprio commento choc a Barbara d’Urso. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva risposto alla bella presentatrice partenopea che, aveva chiesto alcuni consigli sul look ai followers, una giacca di pelle le sarebbe calzata a pennello se sotto ...

Filippo Nardi e la battuta a Barbara D’Urso : “Troppo la giacca di pelle?” - lui : “Nuda sotto va bene” : Barbara D'Urso pubblica e Filippo Nardi stuzzica: "Oggi finalmente si respira un po' d'aria fresca", ha scritto la conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque, "ma forse la giacca di pelle è un po' troppo, che dite?". E il nobile di origini inglesi attacca: "Nuda sotto andrebbe bene secondo me".Continua a leggere

Barbara D’Urso - la foto che fa impazzire l’ex Gf Filippo Nardi : «Nuda sotto…» : Vi ricordate Filippo Nardi, storico ex concorrente del Grande Fratello 2? Ecco, tra lui e la conduttrice Barbara D’Urso è nato un siparietto hot sul profilo Instagram di lei . La presentatrice punta di diamante delle trasmissioni Mediaset ha postato un selfie con indosso una giacca di pelle color rosa chiaro scrivendo: «Oggi finalmente si respira un po’ d’aria fresca», in riferimento al maltempo di questi giorni, per poi aggiungere «ma ...

?Barbara D'Urso - la foto che fa impazzire l'ex Gf Filippo Nardi : «Nuda sotto...» : Vi ricordate Filippo Nardi, storico ex concorrente del Grande Fratello 2? Ecco, tra lui e la conduttrice Barbara D'Urso è nato un siparietto hot sul profilo Instagram di lei . Claudia...