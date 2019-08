Vela – Primo giorno di regate al test event olimpico Ready Steady Tokyo | ottimo inizio di

Vuelta a España 2019 - sVelata la selezione della Jumbo-Visma. Ecco i sette compagni di Primož Roglic : Lo sloveno Primož Roglic sarà il capitano della Jumbo-Visma alla Vuelta a España: svelata la formazione per il terzo ed ultimo GT stagionale. Al fianco dello sloveno, alla prima partecipazione alla corsa a tappe iberica, Ecco l’olandese Steven Kruijswijk ed il neozelandese George Bennett, con il primo soprattutto che potrà fare da jolly durante la gara, in qualità di secondo uomo di punta della selezione. Doppia fatica Tour-Vuelta anche ...

Giovane mamma fa l’ecografia del suo primo bambino - quello che riVela la diapositiva è sconvolgente - la ragazza inizia a tremare e poi scoppia a piangere : Una ragazza di appena 21 anni stava per diventare mamma e si è sottoposta ad una ecografia per controllare che il suo bambino stesse bene. La ragazza, Jade Hornsby , inglese, ha ricevuto dal medico la scansione dell’ecografia e l’ha vista. Appena ha guardato si è accorta di qualcosa di sconvolgente: la fotografa mostrava un uomo di profilo che baciava la sua bambina. La ragazza ha dichiarato così al Mirror: “Quella è la faccia di mio ...

L’allieva 3 in lavorazione - è ufficiale : sVelato il titolo del primo episodio - anticipazioni : Sono aperti i lavori anche per L’allieva 3, la terza stagione della fiction in onda sulla Rai con protagonista Alessandra Mastronardi nelle vesti dell’aspirante medico legale Alice Allevi. Si sapeva già che le possibilità che si realizzasse una nuova stagione della serie erano ottime visto il buon riscontro del pubblico ma adesso è definitivamente ufficiale: Alessia Gazzola, la scrittrice dei romanzi da cui è tratta la fiction nonché ...

Hyundai i10 - Il primo bozzetto ne sVela il design : Progettata, sviluppata e costruita in Europa. Così la Hyundai presenta la nuova i10, un modello che sarà svelato al Salone di Francoforte (10-22 settembre) e avrà il compito di inaugurare un nuovo corso stilistico per il costruttore coreano. Come si può intuire dal primo bozzetto rilasciato dalla Casa, la terza generazione della piccola avrà un look molto più personale, muscoloso e sportivo rispetto al passato.Nuovo look. Caratterizzata da linee ...

FIFA 20 : Il primo gameplay sarà sVelato il 4 agosto : EA Sports ha annunciato che domenica 4 agosto durante le finali della FIFA eWorld Cup mostrerà il primo gameplay del nuovo simulatore calcistico FIFA 20. Durante la presentazione potrebbero essere svelate anche alcune nuove icon che ritroveremo nel roster ufficiale della modalità FIFA 20 Ultimate Team. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Source

Juventus - nuova stagione di Serie A 2019/20 : sVelato il primo avversario : Juventus – Tutto pronto per scoprire le 19 giornate del campionato di Serie A 2019/20: via al sorteggio dagli studi di Sky Italia a Rogoredo. Si partirà dal sorteggio del primo turno. Alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali niente incontri tra Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby di Genova, Roma […] More

Giulia De Lellis in uscita il suo primo libro "Le corna stanno bene su tutto" : «RiVela i tradimenti di Damante» : Su Leggo.it le ultime novità. Giulia De Lellis ha annunciato su Instagram l'uscita del suo primo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza, prevista per il 17...

Marvel riVela il primo supereroe LGBTQ del MCU : Marvel annuncia il primo personaggio LGBTQ del MCU! Marvel – Un Comic-Con 2019 ricco di sorprese per i fan… Thor: Tessa Thompson durante il panel dedicato ai Marvel Studios al Comic-Con 2019 ha svelato l’orientamento sessuale della supereroina del MCU che ha il suo volto. Al San Diego Comic-Con 2019 rivelato il primo supereroe LGBTQ ... Leggi tuttoMarvel rivela il primo supereroe LGBTQ del MCUL'articolo Marvel rivela il primo ...

Lorenzo Battistello - l’ex concorrente del primo Grande Fratello riVela : “Mi hanno tolto un tumore maligno” : “Otto mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, otto mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, otto mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’inizio”. A rivelarlo in un post su Instagram è Lorenzo Battistello, concorrente della prima edizione del Grande Fratello assieme a Pietro Taricone, Rocco Casalino e Marina La Rosa. Lui, divenuto popolare diciannove anni fa come “il cuoco” del primo ...

Hyundai sVela il primo motore al mondo con tecnologia CVVD : La tecnologia Hyundai di variazione continua della durata d'apertura delle valvole d'aspirazione, prima al mondo nel suo...

Vela - Mondiali Youth 2019 : l’Italia parte bene con il primo posto di Chiara Benini Floriani nei Laser Radial e di Nicolò Renna negli RS : X : Si sono ufficialmente aperti i Campionati del Mondo Youth 2019 di Vela a Gdynia, in Polonia. Una partenza non facile per i 409 atleti iscritti e per gli organizzatori, costretti a rivoluzionare il programma delle prime due giornate a causa di un vento leggero insufficiente per consentire il regolare svolgimento di tutte le prove previste. Comincia nel migliore dei modi il Mondiale di Chiara Benini Floriani, vincitrice della prima regata ...

Jeremias e Soleil stanno insieme - lei riVela : ‘Primo passo nella casa nuova’ : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé hanno iniziato la convivenza. L’annuncio è arrivato a sorpresa direttamente dal profilo Instagram dell’italo-americana. Nei giorni scorsi alcuni rumors avevano ipotizzato una presunta crisi tra i due ex naufraghi. L’indizio principale era arrivato dai social: i due avevano smesso di seguirsi. Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, il fratello di Belen Rodriguez avrebbe ...